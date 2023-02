Bad Bunny no sabía que abriría los Grammy hasta cuatro días antes del evento

Luego de su exitosa presentación en la premiación de los Grammy, el exponente urbano Bad Bunny reveló que no sabía que sería el acto de apertura hasta cuatro días previo al evento que se llevó a cabo en Los Ángeles.

“Yo ni sabía que iba a ser el opening act (acto de apertura) hasta hace cuatro días. Ya yo estaba contento de presentarme y obviamente agradecido sobre el hecho de que ahora sea el opening act lo hace un poco más especial en cuestión de saber que es lo primer que la gente va a ver cuando comience el show”, expresó el exponente urbano en entrevista con Rolling Stone.

Sobre la presentación, el puertorriqueño indicó que quiso destacar la cultura boricua en combinación con la dominicana que describió como las que más influencias tienen en el álbum “Un verano sin ti”. Este proyecto fue galardonado en la categoría “mejor álbum del género urbano”.

En su presentación, Bad Bunny, apareció junto al colectivo Agua, Sol y Sereno que llevó los cabezudos que se utilizan en las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián.

Luego de su presentación, el exponente urbano boricua se expresó en su Instagram donde agradeció a todas las personas que siempre lo apoyan en su carrera.

“La palabra mas bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS. (sic.)”, escribió en la red social.

El puertorriqueño también estaba nominado a mejor álbum del año, sin embargo, este premio fue otorgado al cantante Harry Styles.