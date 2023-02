Keanu Reeves solicita orden de alejamiento de un acosador de 38 años

Si hay una celebridad que es una de las favoritas del internet, sin dudas ese es Keanu Reeves. El actor de 58 años, conocido por cintas como The Matrix o John Wick, tiene un millón de fans en todo el mundo y eso es bueno la mayoría de las veces, pero no tanto en esta ocasión. Y es que, según reportaron The Wrap y TMZ, Reeves habría solicitado una orden de restricción en contra de un acosador de 38 años que supuestamente ha traspasado los límites de su propiedad en al menos seis ocasiones. Esta no es la primera vez que la vida personal del artista se ve invadida por estas personas indeseables.

Según reportaron los citados medios, Mathew Rosengart, abogado del actor, presentó un documento este pasado martes en la corte de Los Angeles, solicitando una orden de restricción para Bryan Keith Dixon, un hombre que entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se ha infiltrado en la casa de Reeves en seis episodios, tratando de establecer contacto con él.

El acosador tiene antecedentes de asalto y agresión

Los detalles del documento revela que, en una ocasión, Dixon dejó en casa de Reeves una mochila que contenía una prueba de ADN, esto con la presunta intención de emitir una prueba capaz de demostrar que él y el actor son familia, cosa que el protagonista de Matrix niega rotundamente.

Además de esto, el hombre fue investigado por un equipo de seguridad privada y el trabajo reveló que el historial de Dixon incluye aprehensiones y condenas recientes por asalto, agresión, resistencia al arresto y alteración del orden público; otro caso en Rhode Island lo acusa de allanamiento de morada y posesión de armas.

Mientras tanto, Reeves se prepara para protagonizar John Wick 4, película que sufrió un retraso de casi un año debido a razones de agenda por parte del actor, que tiene pautado estrenarse en cines el próximo 24 de marzo. Junto con esto, Keanu también volverá en unos meses a través de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la expansión del videojuego que promete ser un éxito de ventas, así como la nueva forma de redención para CD Projekt RED.