Rita Moreno: “Yo no entiendo por qué todavía no estamos bien representados”

Con motivo del estreno de la nueva comedia 80 For Brady, donde comparte roles con las icónicas Lily Tomlin, Sally Field y Jane Fonda, nuestra gloria del mundo del entretenimiento, Rosita Dolores Alverio, mejor conocida como Rita Moreno, conversó con Metro por videollamada sobre cuán divertido fue trabajar con estas estrellas y un poco sobre su experiencia en Hollywood.

La única puertorriqueña miembro del exclusivo club EGOT (compuesto por ganadores de los principales galardones en la industria del entreteninmiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony), y que recién cumplió 91 años, no se amilanó en responder enérgicamente a preguntas sobre la poca visibilidad de latinos en Hollywood.

La nueva cinta que estrena hoy en los cines de Puerto Rico, y que celebra la amistad, presenta la historia inspirada en la vida real de un grupo de amigas de toda una vida que despiertan un amor por el football estadounidense, que las llevó en un road trip en 2017, para ver en acción a la razón de su pasión por el deporte, la estrella Tom Brady.

La legendaria actriz, a quien veremos en la décima entrega de The Fast & The Furious, se roba la película con su vivaracha personalidad y nos recuerda que todavía cuenta con sus destrezas histriónicas intactas.

A juzgar por la rueda de prensa y el video, la han pasado de maravilla. ¿Fue tan divertida la filmación como proyectan en pantalla y en las entrevistas?

—Fue divina. Trabajar, actuar con Jane, me encanta. Sally es única, es como una ratoncita llena de energía. Lily: una mujer divina. No, no, esto fue algo como de un sueño.

¿Cuán cercana fue al guión de la historia en que está basad? ¿Conoce un poquito sobre estas cuatro mujeres?

—Estas cuatro mujeres existían. Eran cinco. Ahora quedan cuatro. Pero esto sí existe en el mundo real, porque a estas mujeres le encantaban el fútbol.

Hablando de tradiciones. ¿Usted tiene alguna tradición que realice todos los años?

—No, yo no, yo no tengo eso. Pero me encanta lo que tenemos en la película. Me siento tan orgullosa de ser parte de esta película tan bonita y deliciosa. Y chistosa también.

El año pasado uno de los proyectos más espectaculares que vi fue su documental. Fue uno de los mejores documentales del año que sin duda debió estar nominado al Oscar por muchísimas razones… la vulnerabilidad en la historia, estilo, estructura y todo. Así que luego de ver el producto final, ¿qué hubiese usted querido mostrar? Que a lo mejor no tuvo la oportunidad de hacerlo por diferentes razones.

—Vamos a decir que Maureen Ruiz también es puertorriqueña. Y la productora también. Y esto es muy importante. El camarógrafo puertorriqueño, no es que tenía que ser puertorriqueño, pero por lo menos latino. Y yo creí. Ay, quizás vamos a tener que ir (al Oscar). Pero no ocurrió porque habían otros documentales también buenísimos y serios. Profundos.

Pero fue el mejor. Su historia fascinante. Así que la felicito por eso. Usted ha sido muy vocal con el trato de los hispanos en Hollywood, el discrimen y el poco reconocimiento que ha tenido a lo largo de su carrera, aún habiendo ganado el Oscar y muchos, estamos 200% con usted. Entonces, luego de una carrera tan grande y tan importante y con todos los obstáculos, ¿qué piensa sobre los premios y los reconocimientos? ¿Hoy día siguen siendo tan importantes para usted o no?

—Sí, es muy importante porque esto es al fin y al cabo, este es un business. Eres como un negocio. Así es que muy importante.

¿Y los papeles?

— No nos ofrecen los papeles. Entonces. ¿Por qué un Oscar? ¿Para qué? ¿Y para qué película? Right? Entonces eso es lo que más da rabia. A mí esto me pone rabiosa y loca. Yo no entiendo por qué todavía no estamos bien representados en el cine y la televisión. En la televisión tampoco. Yo no entiendo al público.

¿Qué le falta por hacer? ¿Qué proyecto o historia usted entiende que tiene querealizar?

— Yo quiero saber la historia de mujeres de habla español. Yo sé que hay millones allá, que hay bastante historias. Pero a Hollywood no le interesan. ¿Por qué? Yo no sé. Para mí es un misterio. Yo no entiendo con todo este talento que tenemos.

Mira la entrevista: