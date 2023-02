“La Casa de los Famosos”: La verdad detrás del posible romance de Arturo Carmona y Aylín Mujica

En la actualidad, “La Casa de los Famosos” es uno de los programas con mayor éxito que ha lanzado Telemundo, y en esta tercera temporada uno los posibles romances que han llamado la atención es el de Arturo Carmona y Aylín Mujica.

A continuación, te contamos cómo se ha sentido la convivencia entre ellos.

¿Arturo Carmona y Aylín Mujica tienen un romance?

Desde que comenzó esta emisión, dos de los personajes que más han dado de qué hablar son el exfutbolista y la actriz.

Destacó que desde su lanzamiento, ambos comenzaron a tener gran interacción.

Todo inició con juego, pero, con el paso de los días, las cosas se fueron tornando más serias; incluso, hubo un beso entre ellos.

Luego de que todo parecía ir bien, Carmona aseguró que no sentía nada por la también conductora de televisión.

Esto provocó que ella se sintiera mal, pues realmente se había ilusionado con la posibilidad de encontrar el amor dentro de la emisión.

Aylín Mujica se muestra dolida

Después de que Arturo habló con ella, para dejarle clara la situación, la estrella de televisión decidió compartir unas palabras ante las cámaras, reconociendo que fue muy rápido y se ilusionó sin darse cuenta de que no había posibilidad con él también actor.

“Yo siento que lo único que pido al universo es que me dé sabiduría para ser inteligente, no entregarme como boba confiando que, sí que me van a amar como yo quisiera, el amor tiene muchos colores y tengo que aprender a identificarlos”, expresó la artista.

Verdad o Reto

Arturo Carmona y Aylín Mujica se besan😱 #LCDLF3 pic.twitter.com/J2bjo82CTS — ✨ (@bysunlight_) January 25, 2023

La verdadera razón del rechazo de Arturo

Cabe resaltar que el verdadero motivo por el que Arturo rechazó a Mujica fue porque también está intentado una relación con Dania Méndez, quien es reconocida por su participación en “Acapulco Shore”.

Esto ha generado diversas críticas entre los televidentes, ya que Carmona ilusionó a la conductora y al final decidió no tener ninguna relación con ella.