Lanzan versión de la “Session #53″ en contra de Shakira

A lo largo de su carrera, Shakira ha demostrado todo su talento, escribiendo canciones que van dedicadas a sus amores y examores, pero ahora que lanzó la “Session #53″, al lado del productor argentino Bizarrap, han surgido varios comentarios, por la pelea mediática que tiene con Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

El tema ha generado diversas reacciones, entre los fans que la apoyan por expresar todo su dolor por medio de la música, y los que consideran que no estuvo bien que fuera más allá.

La nueva versión de “Session #53″ en contra de Shakira

Ahora, Sansixto y el dúo Dife MMP & Willy D, quienes son artistas poco conocidos del género urbanos, se unieron para lanzar una canción que funciona como respuesta al sencillo de Shakira, bajo el título “D- Clara”.

El tema ha generado diversos comentarios por parte de los fans, ya que algunos señalaron que ellos sólo buscan colgarse de la fama de la colombiana y de todo el revuelo que ha causado lo ocurrido con su expareja.

Hasta el momento, el video tiene más de 500 mil comentarios, entre los que destacan varios fans indignados.

¿Qué dice la canción?

La letra ha he hecho molestar a algunos, mientras que otros apoyan todo lo que dice, pues señala los problemas que ha tenido la cantante en los últimos años.

Aunque también minimiza la infidelidad y, hasta cierto punto, le da su apoyo al Piqué. A continuación, te decimos qué dice un fragmento:

“Ven, de cara, si paga Hacienda, se queda sin nada, ven, declara, solamente tú, la gata más picada. Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de Chía pa’ tu desayuno. Llevo con ella desde los 21. Yo con un Twingo tiré al 22. Me salió el bingo, me fui como un ‘boss’. Un Rolex pa’ el lunes, Casio pa’ el domingo. Mejor no me llores, ya no soy el mismo. Solo quieres ser el centro de atención, moviste al rey, no soy el peón”.