Madre denuncia al colegio de sus hijos por ser vetada

No cabe duda de que OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas más importantes de la actualidad.

No es para menos, si se toma en cuenta que los creadores de contenido ven a la plataforma como una forma sencilla de conseguir dinero.

Y es que, en el modelo de negocio del sitio de origen británico, los usuarios que tengan una cuenta se pueden embolsar hasta 80 por ciento de las suscripciones que generen.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues algunas modelos e influencers han tenido que soportar el acoso, discriminación y señalamientos de algunas personas de su entorno que se enteran que pertenecen a OnlyFans.

Madre de familia denuncia discriminación en escuela de sus hijos por su OnlyFans

Tal es el caso de Victoria Triece, una madre de familia que fue vetada como voluntaria de la escuela de sus hijos, cuando la institución supo que era creadora de contenido en la aplicación de contenido para adultos.

La decisión fue algo que molestó a la mujer, pues estar cerca de sus hijos una de las actividades que más le apasiona.

Y es que, la rubia ha sido voluntaria de la escuela de sus descendientes durante cerca de cinco años.

Para pertenecer a este grupo, ella tuvo que pasar las verificaciones de antecedentes anuales requeridos, además de que no cuenta con antecedentes penales.

No la ven con buenos ojos

Pero a pesar de todo lo anterior, la junta escolar decidió vetarla, ya que no le parece adecuado que una madre de familia aparezca en OnlyFans.

“Ha sido extremadamente difícil. Siento que la única alegría en mi vida, ya sabes, me fue arrebatada directamente de las manos sin ninguna razón real. Nunca me lo han aclarado, nunca me han dicho qué podía hacer y qué no”, dijo a WESH.

Ante el veto, Triece optó por tomar cartas en el asunto y denunciar a la Junta de Escuelas Públicas del Condado de Orange, al argumentar invasión de privacidad y ciberacoso sexual y civil.

Una de sus intenciones, además de recuperar su labor como voluntaria, es que ninguna otra mujer tenga que pasar por una situación así en el futuro.