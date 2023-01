Rafael Lenín López: “Lo más duro fue guardar silencio”

El periodista Rafael Lenín López no demoró mucho en anunciar su regreso a la pantalla chica tras su salida de Wapa Televisión. Sin embargo, sí va mucho tiempo desde que no utiliza la palabra escrita para ejercer el periodismo de opinión. Esa pausa llega a su fin con el retorno del comunicador como columnista fijo del periódico Metro.

La columna de Lenín López retorna en su formato semanal cada miércoles en Metro.PR, pero además, el periodista integrará un comentario en vídeo a través de las plataformas digitales de este medio, del cual fue columnista fundador hace diez años. Sobre su regreso a la palabra escrita y otros temas, dialogamos Punto por Punto.

¿Cómo te sientes en el rol de periodismo de opinión y cómo lo divides del informativo?

—El periodismo ha ido evolucionando y, aunque siempre ha existido ese lado de la opinión, la tendencia mundial es que los medios, los espacios de opinión, aumenten. Y es una combinación de opinión con datos. Eso es lo que que yo pretendo hacer. Yo me siento cómodo en opinar, y no necesariamente es de temas políticos. Expresarme sobre los problemas que enfrentamos todos. Los periodistas somos ciudadanos, transitamos por las mismas carreteras, caemos en los mismos hoyos, tenemos los mismos problemas cuando vamos a sacar licencia, tenemos todos los problemas, igual que cualquier ciudadano. Y si uno tiene las herramientas, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir esas experiencias para que las cosas mejoren? Vengo a hablar de todo. Con otro sabor y con otras entregas. No solamente la columna, sino algunas veces verán videos, verán de mí alguna entrega a través de las redes sociales.

¿Te sientes cómodo en otros formatos digitales?

—Sí. Quiero hacer eso, no solamente escribir, quiero que la gente me vea, quiero complementar lo que escribo con explicativos en video, darle contexto a las cosas que estoy escribiendo.

El retomar tus columnas en Metro coincide con el regreso a la televisión. ¿Tu rol en Telemundo ya está definido en términos de si será de opinión, será un rol de análisis, será un rol de entrevista? ¿Qué vas a estar haciendo?

Rafael Lenín López El periodista Rafael Lenín López se convirtió esta vez en entrevistado y conversó con la editora en jefe de Metro PR, Aiola Virella, sobre sus planes de cara al futuro. (Metro Puerto Rico)

—Me van a ver moderando y obviamente entrevistando. Y, pues sí, quizá algo de opinión, pero más bien moderando. Yo estoy bien contento de poder volver a moderar un espacio de discusión pública y conversación política de cara a las elecciones, de cara a los procesos que vienen por ahí en los próximos dos años. Así que lo que voy a estar en Telemundo es más bien un programa de entrevistas, de análisis y lo que ha sido siempre mi pasión que es hacer ese periodismo que requiere preguntas puntuales, con contexto, con seguimiento y que los temas no se queden en el aire. Que hayan respuestas que ayuden a la gente a tomar decisiones diariamente y en los momentos más cruciales como es en unas elecciones.

¿Cuándo te veremos en la pantalla de televisión?

—Puedo decir que ya en los próximos días, diría yo. En la próxima semana, Puerto Rico conocerá en qué consistirá el espacio nuestro en Telemundo. Yo anticipo que ya en la primera quincena de febrero estaremos en el aire.

¿Cómo te ha recibido la gente en Telemundo?

—Yo estaba asustado. Aquel martes 10 de enero, el día de la conferencia de prensa, cuando se iba a anunciar mi llegada a Telemundo, era como cuando uno va a un primer día de clase en una escuela nueva. Pero uno lleva tanto tiempo, o sea 20 años en esta profesión, y uno se da cuenta que de verdad que uno conoce tanta gente. Cuando llegué allí vi tantas caras conocidas de amigos, de gente que yo no recordaba que trabajaban en Telemundo, técnicos, fotoperiodistas, camarógrafos, escenografía, de todo, que me sentí tan también. La gente me recibió muy bien. Muchos compañeros de noticias me reiteraron que se alegraban de mi llegada, que era más que bienvenido.

Del otro lado, hemos leído comentarios de tus pasados compañeros —a quienes supervisaste— deseándote lo mejor. Y hablo específicamente de Normando Valentín. ¿Qué se siente salir de un lugar con el respeto de tus colegas?

—Espectacular. Yo me emociono mucho. Me emocionó mucho lo que escribió Normando al día siguiente del anuncio que hice en Telemundo. Recibí tantos mensajes de decenas de compañeros de WAPA felicitándome y deseándome éxito.

¿Qué pasó en Wapa?

—Mucho se ha dicho y yo creo que de lo que se ha dicho nada, nada se ajusta a la realidad. No quiero, ni debo, ni puedo hablar de los detalles porque así lo determinamos. Lo que te puedo decir es que fueron tres años de intenso y mucho trabajo. Me fui de allí con mucha satisfacción, dejando un equipo bien fortalecido, un producto en el liderato sólido y contento del trabajo realizado. Prefiero irme con ese recuerdo positivo.

Fue sorpresivo. ¿Sentiste incertidumbre?

—Decir que fue sorpresivo… Para la gente quizás fue sorpresivo porque nadie se esperaba que yo hiciera ese anuncio. Pero, para mí, pues se trató de un proceso que llevaba un tiempo. Y se tomo la decisión. Y, pues, yo tomé la decisión y ya estaba encaminado a otros rumbos. Una vez yo lo anuncié, no pasaron cinco minutos cuando ya había un montón de llamadas de oportunidades y pues una de ellas era de Telemundo.

Después de 22 años, a uno le da cierto frío olímpico, temor de qué va a pasar. ¿Cuál es el próximo paso?

—Claro, sí. O sea, en ese momento uno dice ‘pero vamos a ver’. Yo tenía en mente tantas cosas que se podían hacer y, obviamente, desde la posición gerencial no las podía hacer. Ya en mi cabeza habían posibles proyectos. Yo no me visualizaba allí como otras generaciones que ocupaban esos puestos por mucho más tiempo. La transición fue bastante rápida.

¿Cuán difícil fue estar en una posición en la que no puedes prácticamente tener visibilidad en términos del trabajo periodístico en cámara, de preguntar, de cuestionar?

—Por la parte noticiosa no fue difícil porque yo todos los días me sentía trabajando con cada uno de los reporteros, me sentía que iba como ellos a la calle. Así que esa mirada amplia de lo que era la oferta editorial nuestra me quitaba ese deseo o esa necesidad de estar en primera fila. Por otro lado, pues sí, lo más duro fue guardar silencio sobre todos los temas que estaban corriendo.

Ese silencio ahora se acaba. ¿Tienes una lista de temas para tus columnas o vas a ir con el ritmo noticioso?

—Voy a coger el flow. Quizás en algunas columnas van a ver representado alguna de esas experiencias laborales pasadas y ese proceso de aprendizaje. Quizás lo van a sentir.

