PJ Sin Suela aclara que frase de su nuevo tema no es “xenofóbica”

El rapero puertorriqueño PJ Sin Suela se expresó a través de las redes sobre las críticas que ha recibido por su nuevo tema “Ven a la Plena” donde denuncia que las playas “no son de los turistas”.

A través de sus redes sociales, el artista aclaró que la frase de su nuevo tema que aparece en el álbum Chincorreo, Vol. 1, no es un mensaje “xenofóbico” sino un llamado en contra de la privatización de las playas en Puerto Rico.

“Las playas son del pueblo, No de los turistas. NO es un mensaje xenofóbico, es un llamado EN CONTRA de la privatización de las playas. Las palabras (como todo) tienen contexto. Con estas, recalco que las playas deben ser accesibles a TODOS, no solo a huéspedes de hoteles/airbnb”, expresó el rapero a través de su Twitter.

Esta no es la primera vez que el rapero y médico expresa su sentir sobre lo que ocurre en el país ya que en el pasado también participó de las manifestaciones contra el exgobernador Ricardo Rosselló. También, durante las manifestaciones contra LUMA Energy, el artista compartió las convocatorias para las protestas a través de sus redes sociales.

El pasado sábado, el artista tuvo su primera presentación del año en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) como parte de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

En su nuevo álbum, PJ Sin Suela, cuenta con colaboraciones con otros artistas como Young Miko y Brray.