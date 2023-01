Frankie Jay asegura que no odia a Kobbo Santarrosa

Tras dos años trabajando juntos, la relación entre el productor Antulio “Kobbo” Santarrosa y el locutor Frankie Jay no culminó de buena manera, sin embargo, este último aseguró en una entrevista reciente que no siente rencor por quien en un momento dado fue su jefe.

Jorge Quiles, mejor conocido como “Frankie Jay” dialogó con el comunicador Jorge Pabón “Molusco” sobre lo que ocurrió con su carrera tras salir de los medios de comunicación y el caso de su separación de la exfiscal Janet Parra.

A preguntas de Pabón, el locutor y animador aseguró que a pesar de los ataques recibidos en el programa de chismes que recibió por parte del titiritero no siente odio por este.

“Tendría él sus motivaciones que yo no lo juzgo”, contestó Frankie Jay en la entrevista con Molusco TV.

“Si lo odiara viviría en mi mente y si lo quisiera viviría en mi corazón, así de sencillo. Simplemente no siento...”, insistió el locutor ante las preguntas que se le realizaron sobre su relación con Santarrosa.

“Si él me saluda, yo lo saludo. Abrazarlo no, pero si me saluda yo lo saludo, yo no tengo nada personal, para yo molestarme con alguien. Tú me conoces, se necesita”, añadió.

Frankie Jay laboró como reportero del desaparecido programa SuperXclusivo luego de que se quedara sin trabajo en la radio de Nueva York.

En la entrevista, el locutor también aseguró que fue una de las personas que más investigó el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. Estas expresiones provocaron molestia en el productor del programa “La Comay” quien a través del persona aseguró que fue una de las productoras del programa quien investigó el caso en los tiempos que el programa se transmitía por Wapa TV.