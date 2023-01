Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, crea su propia identidad con línea de ropa Stamos Bien

El hijo del reconocido artista boricua Chayanne, Lorenzo Figueroa, lanzó hace unos meses su línea de ropa Stamos Bien y aconsejó a otros jóvenes a no compararse con los demás y a entender que todo llega en su momento.

Lorenzo anunció hoy la colaboración de su marca con las tiendas Roma en Puerto Rico donde estarán todos sus productos.

El joven, de 25 años, estudió negocios y finanzas en una universidad en Miami, Florida, donde se crió, y aseguró que es quien es gracias a su familia.

Añadió que tuvo una crianza diferente ya que creció en el ojo público por la fama de sus padres, pero siempre mantuvieron los valores de familia, religión y de tratar bien a las personas.

“Toda la vida él (Chayanne) ha sido un artista, una buena persona, un mentor y mi mejor amigo. Me ha enseñado todo lo que sé de valores, de estar con la familia, de hacer ejercicio, de estudiar, de hacer todas mis pasiones, de seguir mis sueños, de hacer todo al 100%”, aseguró el joven, de 25 años, sobre su padre.

A la pregunta de “¿quién es Lorenzo?” contestó que le encantan los deportes, en especial el baloncesto y el golf porque es cuando más comparte con su papá. Además, le gusta pasar tiempo con su familia, ir a la playa, pasarla bien, comer y viajar a Puerto Rico. Pero aseguró que lo más importante es que no sería él sin el apoyo y enseñanzas de su familia.

Expresó también que aunque le encanta escuchar música y bailar, no tiene el mismo talento para cantar que tienen su padre y hermana, quien también se ha adentrado en la industria de la música.

“La música siempre me ha encantado, lo tengo en la sangre, me encanta bailar, te bailo una salsa, te bailo una bachata, un merengue, lo que sea. De cantar y ser artista, no creo que vaya a vender muchos discos, yo se lo dejo a mi papá y a mi hermana, que ellos se encarguen de esa parte”, dijo.

Añadió que espera que con su colección de ropa, que comenzó a desarrollar hace dos años con sus mejores amigos, pueda separarse del renombre de sus padres y comenzar a crear su propia identidad.

“En la universidad yo estudié finanzas y negocios, me gradué de finanzas. Quería siempre hacer algo con algún negocio, ya sea manejar el dinero, hacer asesoría financiera, pero también quería empezar algo y hacerme un nombre por mi mismo con mi propia marca, mi propio negocio. Así fue que empecé con esta idea, quería hacer algo. Fui a donde mis dos mejores amigos de la universidad, Luigi y William, hablé con ellos porque quería hacer algo con un buen nombre para representar a la comunidad latina, tener algo positivo, que sea fresco, natural y que a la gente le encante, por eso decidimos hacer una línea de ropa”, mencionó Lorenzo.

El nombre surgió de una forma muy natural, “recibí una llamada de mi papá y me preguntó que cómo están los muchachos, le dije estamos bien y así fue que se creó esta marca”, mencionó.

Por el momento la línea de ropa de calle, como la describe Lorenzo, Stamos Bien incluye camisas con el logo de la marca, “hoodies” y gorras en una variedad de colores.

Los productos se pueden conseguir a través de la página web de la marca, stamos-bien.com, y, desde hoy, en las 15 tiendas Roma que hay en la Isla.

En cuanto a sus planes para el futuro, Lorenzo expresó las ganas de que crezca su marca.

“Este proyecto es hermoso, ha sido una experiencia tan bella porque uno crece y aprende tantas cosas de este trabajo. Por ahora somos tres personas, lo empecé con mis dos mejores amigos. Uno tiene que aprender a crear un website, a hacer la manufactura, saber el tipo de tela que queremos, el nombre, las etiquetas, hacer photoshoots, videos, TikToks, promociones… Hemos aprendido mucho durante este proyecto y estoy super feliz. Mientras la marca crece, uno crece con ella”, aseguró.

Lorenzo aconsejó a jóvenes que se vayan a graduar de la universidad o se hayan graduado ya y no sepan qué dirección tomar, a “cogerlo todo a su tiempo, a tu paso, a cogerlo con calma”, un consejo que sus padres siempre le dan.

“Ahora mismo con las redes sociales tu ves tanta gente de 17 y 18 años con tanto éxito en TikTok, Instagram, YouTube, Netflix o lo que sea, que la gente se pone una presión encima de ellos y no saben qué hacer… Uno tiene que no enfocarse en los demás, ‘quiero enfocarme en mi, quiero seguir estudiando, quiero hacer mi propio nombre, no me importa en cuanto tiempo, pero lo voy a hacer yo’. Uno tiene que balancear eso y tener esa mentalidad de que no te importe lo que digan los demás, qué te importe lo que estás haciendo y crecer con ese propósito y esa mentalidad”, concluyó en entrevista con Metro.

Aquí puedes ver la entrevista completa: