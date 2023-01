“Irradio felicidad”, novio de Carmen Villalobos rompe el silencio y muestra lo seria que va su relación

Desde hace días ha corrido el rumor que Carmen Villalobos se dio una nueva oportunidad en el amor con el presentador de televisión Frederik Oldenburg debido a un video que se filtró.

En el video se veía a la actriz y con el presentador en una fiesta besándose y se mostraban felices y enamorados, pero ninguno había dicho nada hasta ahora.

Y es que finalmente Frederick lo confirmó y habló de su relación con la colombiana en el programa Hoy Día.

Frederik Oldenburg habla de su relación con Carmen Villalobos por primera vez

Frederik Oldenburg fue cuestionado por las conductoras de Hoy Día sobre si estaba con Carmen Villalobos a los que respondió muy feliz que sí.

“Estoy feliz, y sí estamos juntos hace muy poco tiempo, nos vamos a ver pronto. No sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad, estoy feliz, estoy contento, Carmen y yo somos novios”, dijo el joven con una sonrisa enorme en su rostro que no podía ocultar.

Ante esto las conductoras, tanto Adamari López, como Andrea Meza y Chiqui Bombom se emocionaron mucho y la puertorriqueña hasta le dedicó unas hermosas palabras.

“Ustedes dos se han ganado una excelente persona cada uno, ella es una excelente mujer y Frederick un gran hombre”, dijo Adamari de forma muy sincera, mientras se mostraba feliz por Frederick, quien trabajó con ella en el programa hace meses.

Además, el presentador de Exatlón Estados Unidos le envió un mensaje a la colombiana y le dijo “un beso te veo dentro de poco, bella hermosa te amo”, desatando la emoción de todos los presentes.

Los fans en redes reaccionaron y se mostraron felices por la nueva relación de Carmen, pues aseguran que es un gran hombre que se ve enamorado y la valorará, no como su ex, Sebastián Caicedo.

“A ese tipo se le ven los ojos de enamorado !!! Miren esa sonrisota😍😍”, “Este es Rolex Jajaja se nota el amor 😍”, “o importante es que estén felices los dos ❤️❤️”, “Es cierto que siempre viene alguien mejor❤️”, “él sí la sabrá valorar, bravo por ellos”, y “Wowwww esos ojos brillan de amor !!!”, fueron algunas de las reacciones en redes.