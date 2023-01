Rocky The Kid confirma que no estará más en televisión

Rocky The Kid Instagram

El animador y locutor Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” confirmó que ya no estará participando más en el programa El Poder del Pueblo de TeleOnce en el cual estuvo alrededor de tres meses.

Gallart explicó que su salida se da debido a la cantidad de horas que está trabajando en combinación con sus compromisos en la radio y su programa “El Despelote” en La Nueva 94.

“Con mucho respeto y un agradecimiento personal a la producción del programa, Cristobal Ramos, al jefe Lenard Liberman, les agradezco la oportunidad, cuando me dieron la oportunidad de regresar a la televisión me pareció muy bueno, pero yo pensaba que podía hacer el trabajo, pero cuando empiezo a ver las horas que estoy trabajando consecutivamente, yo me levanto todos los días a las 4:45 de la mañana, yo llevo 23 años en la mañana en El Despelote y termino mi jornada a las 4:00 de la tarde”, explicó el locutor en el programa La Comay, quien también indicó que necesitaba tiempo para pasar con sus hijos.

Además, compartió que la cantidad de trabajo que ha tenido en los pasados meses, le ha provocado dolores musculares por el estrés y ha tenido que buscar ayuda de profesionales de la salud.

“No voy a estar más en el Poder del Pueblo, pero me lo disfruté, un equipo de trabajo excelente, Gary, Shalimar, Carlisa, todos los técnicos, pero en algún momento me podrán ver por ahí”, añadió.

Del mismo modo, negó que se le haya presionado desde la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) para que saliera del programa. Actualmente Rocky The Kid labora en el programa ‘El Despelote’ de La Nueva 94 que también está siendo transmitido en las emisoras El Zol de Orlando y Tampa. Debido a esto, el locutor ha tenido que viajar constantemente a la Florida lo que le ha tomado mayor tiempo, por lo que ha tenido que dimitir al compromiso en televisión.

Rocky The Kid estuvo en el programa de las tardes en TeleOnce desde que comenzó en el pasado mes de octubre del 2022.