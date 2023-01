Tiraera de Shakira a Piqué afecta a Luis Fonsi y Daddy Yankee

La sesión que realizó la cantante colombiana Shakira junto al productor argentina Bizarrap en la cual le dedica sus letras a su expareja Gerard Piqué ha hecho historia en tan solo las primeras horas luego de haber sido publicada en la plataforma YouTube.

El tema que hace referencia al futbolista luego de que saliera a la luz que este le fue infiel a la artista ha provocado curiosidad en el mundo entero por lo que las reproducciones han sido históricas.

Según reporta el medio BBC Mundo, el tema se convirtió en el estreno de una canción en español con mayor número de reproducciones en 24 horas en la historia de la plataforma YouTube. Además, alcanzó 50 millones de visitas superando el estreno del exitoso remix del tema “Despacito” de Daddy Yankee y Luis Fonsi junto a Justin Bieber en el 2017. Al momento de la redacción de esta nota, el video cuenta con 65 millones de reproducciones.

Shakira Sessions 53 Youtube canción junto a Bizarrap

Shakira destruye a Piqué y su nueva pareja en sesión con Bizarrap

La cantante colombiana Shakira lanzó tu nuevo tema junto al productor argentino Bizarrap y tal como se esperaba se trata de un desahogo en el cual realiza múltiples referencias sobre su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

En poco minutos de haber sido lanzado, el tema ya supera el millón de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap.

“Tanto que te la dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, es parte de la letra de la sesión. “Una loba como yo ya no está para tipos como tú”, es el coro del tema que es la sesión #53 del productor de música urbana.

“Esto es para que te mortifiques, mastica y traga y mastiques yo contigo ya no regreso aunque me llores y me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critique, yo solo hago música perdón que te salpique”, es una de las estrofas del tema en el cual utiliza palabras que riman con Piqué.

Además, hace referencia a “la deuda en Hacienda” ya que el futbolista ha sido una de las múltiples figuras que ha tenido problemas con el fisco en España.

Sin embargo, eso no quedó ahí ya que la cantante colombiana también hizo referencia a la actual pareja del futbolista Clara Chía.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Claramente es igualita que tú”, dice Shakira en el tema.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, añadió Shakira en su sesión.

Shakira y Gerard Piqué hicieron noticia el año pasado por su rompimiento tras años de relación y por los rumores de infidelidad por parte del futbolista.