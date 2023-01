¿Quién es Paula Levy, la hija de Mariana Levy que debutará en la actuación?

Han pasado casi 18 años desde la muerte de Mariana Levy, y el recuerdo de la actriz sigue viviendo en la mente de sus hijas, especialmente en Paula, quien ha decidido los pasos de su mamá.

A continuación, te compartimos un poco más sobre la joven.

Conoce a Paula Levy

Tiene 20 años y es hija de la actriz con José María Fernández ‘Pirru’. Tiene una relación muy cercana con Ana Bárbara, pues ella fue su figura materna desde la pérdida de su mamá.

En su cuenta de Instagram posee más de 150 mil seguidores y es considerada una influencer. Además, en esta red social suele publicar momentos de su vida.

Paula incursionará en la actuación

En una entrevista que Paula dio a algunos medios de comunicación, afuera de las instalaciones de Televisa, la hija de la intérprete contó que está por entrar a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA).

“Voy a entrar a estudiar (al CEA)… Estoy muy emocionada, la verdad, todavía no he entrado pero apenas voy a entrar el próximo lunes, muy emocionada…”, contó.

La joven hizo énfasis en que espera que sea una gran etapa de su vida.

“Es una oportunidad súper cool y estoy muy agradecida de poder estar aquí y tomar la oportunidad. Mil veces, desde que era chiquita he soñado con ser actriz, ahora sí que toda la vida pero no me había atrevido, entonces ya ahora sí a dar el aventón, el brinco”, agregó.

No ha recibido la herencia de su mamá

Algo que sorprendió es que Paula reveló que todavía no ha cobrado la herencia que le dejó Mariana.

“Son temas muy complicados, pero no he podido yo cobrar mi dinero. Tenemos que asuntar y llegar a acuerdos entre mis hermanos y yo y el albacea. Temas legales muy aburridos”, dijo la joven.