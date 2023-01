Las referencias ocultas en la canción de Shakira y Bizarrap

Shakira se ha convertido en el tema del momento, gracias a su nuevo lanzamiento, Music Sessions #53 con el productor argentino Bizarrap. Llama la atención que la letra está dedicada enteramente a su expareja Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía.

A continuación, te explicamos algunos de los mensajes que incluye la composición, pues van más allá de lo que parece.

El significado de la nueva canción de Shakira

Por medio de Twitter, una usuaria identificada como Melany Mora Murillo decidió crear un hilo para explicar el significado de la letra de la canción.

La joven comenzó explicando que una de las señas que Shakira hace en el video musical hace referencia a la que Piqué hacia cada vez que le dedicaba un gol.

Dicha seña remitía al cumpleaños de ambos, 2 de febrero; además, la colombiana aprovechó para hacer mención de la edad de Clara, quien tiene 22 años y le dobla la edad.

Piqué le dedicaba sus goles a Shakira con este gesto, el cuál simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, (el 2 de febrero 2/2 de 1987 y 2/2 de 1977 respectivamente). Además, Piqué le dio vuelta a Shakira una chica de 22 años a la que Shakira le dobla la edad.

Los nombres de Clara y Piqué

Algo que pocos se esperaban era que en algún momento la artista mencionara el nombre de la joven con la que le “pusieron los cuernos”, pero ocurrió. “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, nos dice el fragmento.

De acuerdo con la etimología, Clara es un nombre propio femenino de origen latino, en su variante en español, que proviene del latín clarus que significa brillante, luminoso.

Shakira también mencionó a Gerard. “Perdón que te sal-pique”. Mientras que en el fragmento que dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, toca tres temas importantes.

Hace tiempo, la intérprete le construyó una casa a los papás del exfutbolista, a la par que la suya; además de que entre los problemas que le causó esto está la deuda que tiene por el pago de impuestos.

En esta parte además de hacer un juego de palabras brillante con el nombre de PIqué en "perdón que te sal-pique" se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya. DALE SHAKI CON LA SILLA 🔥

El número tres también tiene un significado especial, pues es el favorito de Piqué y el que portaba cuando jugaba, por lo que el tema dura 3:33 minutos.

Esta parte podría tomarse como una referencia al emblemático video de A-Ha Take on Me en el que el personaje principal se encuentra en una persecución sin embargo...

El Robot de “Te Felicito”

Este fue el primer tema que lanzó, que contaba parte de la traición, por lo que los robots de aquel video se volvieron emblemáticos y en esta canción la misma Shakira intenta recrear los movimientos de baile.