Los mejores memes que deja la sesión de Shakira con Bizarrap

La sesión número 53 de Bizarrap era una de las más esperadas, ya que el productor argentino anunció que la protagonista sería nada más y nada menos que la colombiana Shakira, la cual desató varios rumores respecto a las referencias que haría la interprete de “Loba” por su expareja Piqué.

En menos de cuatro minutos Shakira confirmó varios rumores que surgieron luego de que su ruptura se hizo pública, la colombiana no se midió con sus declaraciones, ya que a través de la sesión arremetió contra el exfutbolista, Clara Chía Martí y hasta con la abuela de sus hijos, lo cual desató varios memes en redes sociales.

Memes que ha dejado la sesión con Bizarrap

El exfutbolista Piqué ha intentado mantener un perfil bajo junto con su actual pareja Clara Chía Martí, pero luego de la sesión que le dedicó Shakira tal vez resulte imposible.

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Las referencias que usó la cantante fueron bastante directas, con el objetivo de que las cosas queden claras de una vez por todas, como con la parte “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique” .

Yo cuando Shakira dice, yo solo hago música perdón que te salpique pic.twitter.com/OXppdo30c7 — Koki. (@lakooks) January 12, 2023

De igual forma, hasta con la abuela de sus hijos se desquitó y aclaró la deuda con Hacienda con la que fue relacionada hace unos meses.

Shakira: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en HACIENDA”



Yo: pic.twitter.com/1JaXk9ayx2 — Ivii ◟̽◞̽ 🎄 (@ivimar_vazquez) January 12, 2023

Sin duda alguna, la sesión se va a convertir en una de las más relevantes, ya que la mayoría esperaba que estuviera dedicada para Piqué y de esta forma confirmar algunos rumores.

Clara Chía Martí se ha vuelto tendencia desde que se destapó su relación con Piqué, la cual generó varios memes y ahora más tras la sesión que sacó Bizarrap, “cambiaste un Ferrari por un Twingo” así declaró la cantante colombiana.

Probablemente una de las frases más poderosas que lanzó Shakira fue: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”