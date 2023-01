Jay Fonseca sufre accidente que le provocó herida en su rostro

El analista político Jay Fonseca sufrió un accidente durante el día de hoy lo que le provocó una herida en la frente.

Fonseca reveló lo sucedido durante su aparición en el programa Los Datos son Los Datos (WAPA TV) donde tuvo que explicar la razón por la cual se le veía una herida en su rostro.

Según dijo, el accidente ocurrió mientras intentaba realizar unos arreglos.

“Ocurrió un accidente donde yo me provoqué una herida aquí mismo y para que quede diáfano, no fue nadie, no me está saliendo un cuerno, fue que yo mismo traté de hacer un arreglo y no pude y lo que hice fue llevarme un canto”, explicó.

Del mismo modo, indicó que tuvo que recibir asistencia por parte de su médico quien le inyectó medicamentos en la herida.

Fonseca bromeó con que el personal de maquillaje del canal hizo todo lo posible para que no se notara la herida antes de que entrara a su programa de televisión. Sin embargo, esto no fue posible.

El analista tomó la decisión de explicar lo ocurrido antes de que se comenzara a especular sobre lo que se ve en su rostro. En tono de broma, aclaró que no se trató de una pelea sino de un simple accidente.