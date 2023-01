¿Cual tiradera es mejor, Shakira o Residente? Fuerte debate en redes por las sesiones mas épicas de Bizarrap

Desde que Bizarrap se abrió aso en el mundo musical, todos han estado pendientes de cada uno de sus trabajos. Uno de los más sonados, fue la sesión #49 con Residente, lanzada en marzo de 2022, donde el puertorriqueño le envía un contundente mensaje a J Balvin.

En ese momento el track estaba envuelto en una controversia derivada del beef entre el puertoriqueño y la estrella del reggaetón J Balvin, por la calidad de sus trabajos musicales para ganar un Grammy. Según dijo Residente en Instagram antes del estreno, el colombiano usó a la disquera para intentar detener el lanzamiento de la session y Bizarrap se opuso.

“Pero como siempre, la mierda sale a flote. Estoy prepara’o pa’ darle a estos soplapote’ hasta que el cartucho se me agote. Hoy les tumbo el marketing de un tirón, Como tumbamo’ las estatua’ de Cristóbal Colón”, es uno de los versos de Residente en la sesión #49 con Bizarrap.

La letra de la session 49 sin dudas va dirigida Balvin, pero también es una crítica a otros artistas de la escena. Este es otro fragmento:

Si los meto a to’ en una licuadora sale una batida de mierda

Pa’ do’ minuto’ de canción tienen veinte escritore’

Hasta lo’ manejadore’ son compositore’

Quiniento’ dólare’ por un boleto, señore’

Por brincar como un pendejo vestido de colore’

Ahora, Bizarrap vuelve a ser tendencia, pero esta vez con Shakira en la sesión #53. La artista colombiana decidió dedicar su letra a su ex pareja Gerard Piqué y Clara Chía Marti. Los seguidores de la artista quedaron asombrados ante lo directa que fue en sus versos.

YO SOLO HAGO MÚSICA, PERÓN QUE TE SAL-PIQUÉ

DILO SHAKIRA, ESO MAMONAAAAA pic.twitter.com/U0wJVFeZkt — Nini (@itsninix_) January 12, 2023

No deja mucho a la imaginación y muestra que aún en medio de los conflictos personales que atraviesa sigue siendo una profesional dispuesta a monetizar.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, dice uno de los versos de Shakira.

Las amigas de Clara en este momento: “Tú también eres mucha mujer”, “No te dejes amargar, amiga”, “Al final te prefirió a ti y tú tienes una vida por delante con él”, “Y para que sepa esa señora, los Casio son más resistentes y los Twingo consumen menos gasolina”. “Salud”. — María Carolina Corcione Morales (@CaroCorcione) January 12, 2023

Además, por primera vez también canta directamente a la nueva pareja del ex futbolista, que desde que se supo quien era, ella no se había pronunciado al respecto. Muchos fans la aplauden por lo que está haciendo y “la forma que está vengándose de Piqué”.

Adele, Karol G y ahora Shakira, haciendo plata con ese despecho y tú llorando por el feo ese. #ShakiraxBizarrap pic.twitter.com/0ERXuhXStr — Vicky🌻ⓩⓞⓔ🇻🇪 (@VICKYZOE) January 12, 2023

“Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, es otro de los versos virales de la colombiana.