La India entre las mejores cantantes de todos los tiempos

La revista musical Rolling Stone calificó a India Viera Caballero, también conocida como La India, como una de las mejores cantantes de todos los tiempos.

En la publicación “200 Best Singers of All Time”, la puertorriqueña hizo el número 113 en la lista que encabezan Aretha Franklin y Whitney Houston.

Por su parte, la intérprete de “Mi Mayor Venganza”, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

“Nada de esto podría ser posible sin el respaldo mi fanaticada. Ustedes son mi razón de ser en la música. Gracias por aceptar y apoyar mi trabajo siempre.Agradezco este reconocimiento y me honra estar junto a tantos artistas colegas de tan alto calibre. Nuevamente, y desde lo más profundo de mi corazón, ¡GRACIAS! 😍❤️”, sostuvo la cantante.

Por su parte, Marc Anthony y Héctor Lavoe también formaron parte de la lista de sobre 200 artistas.