No pueden destronar a Disney en la taquilla: es el líder en el mundo por séptima vez

Aparte de llevar la batuta en el extranjero con $ 2.9 mil millones, otros $ 2 mil millones que obtiene en el país, Walt Disney encabeza la taquilla al ser el estudio número uno con $ 4.9 mil millones en todo el mundo.

Luego del fin de semana de Año Nuevo, que resultó una sensación por el éxito de la película Avatar: The Way of Water en el extranjero, obteniendo una contribución de $ 1 mil millones, demostrando un rendimiento excesivo, se produce esto.

Se conoció que desde 2016 la reconocida empresa lleva la batuta de la taquilla a nivel mundial, siendo su séptimo año consecutivo el 2022, tal como reseñó el portal DeadLine; desde 16 estrenos teatrales se realizó el moola de Disney.

¿Quién sigue a Disney?

Con un total de $ 3.9 mil millones en el mundo, Universal sigue a Disney; del extranjero ha recibido $ 2.251 mil millones y de Estados Unidos$ 1.649 mil millones, en definitiva, anexando su sello Focus Features a la lista.

Sin embargo, Disney ha sido más creativo y astuto al contribuir con un 27 % de participación de mercado nacional; cuatro de las ocho mejores películas de 2022 en el país fueron del estudio con sede en Burbank, California: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, The Way of Water, Black Panther: Wakanda Forever, Avatar.

En China, tuvo tres estrenos teatrales: Encanto, Muerte en el Nilo, Avatar 2.

Éxitos de Disney

Tanto en Canadá como Estados Unidos se estrenaron filmes que se posicionaron número uno: Barbarian y Death on the Nile, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, Avatar: The Way of Water.

Avatar subrayó cuatro de las ocho mejores películas a nivel mundial: Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, The Way of Water.

Los cinco debuts de la era pandémica representan los títulos producidos por Disney, del Universo Cinematográfico de Marvel: Thor: Love and Thunder y Avatar: The Way of Water, (Spider-Man: No Way Home, Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.