Ella es la cantante mexicana a la que Pelé nunca pudo conquistar

El mundo del fútbol quedó paralizado, tras anunciarse el fallecimiento del que era considerado, por muchos expertos, el mejor jugador de la historia: Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “Pelé”.

El exjugador de la Selección de Brasil batalló varios meses contra el cáncer de colon, pero no pudo salir avante de esa batalla y pereció a la edad de 82 años.

Conoce a la cantante mexicana que rechazó a “Pelé”

“Pelé” perdió la vida en un hospital de Sao Paolo, en donde estuvo acompañado por sus hijos y familiares en sus últimos minutos.

El mundo del fútbol lloró la partida del astro. Incluso, fue homenajeado por el club de sus amores, el Santos de Brazil, por lo que su adiós se dio en el Estadio Urbano Caldeira, en donde anotó sus mejores goles.

La partida del brasileño dejó muchas anécdotas, incluida la de la cantante mexicana Isabel Lascuráin, quien reconoció que en 1986, cuando se celebró el Mundial en México, el astro la quiso seducir.

Fue durante una cena cuando “Pelé” quiso seducir a la integrante de Pandora, pero ella no cedió, así lo confesó en el canal de Youtube “Puro Glow”.

Isabel Lascuráin confesó que “Pelé” la quiso cortejar

“Tuvimos muchos encuentros con mi queridísimo ‘Pelé', Edson Dorantes do Nascimento. Incluso le regalamos algunos discos. Yo sabía que me quería merendar. En ese entonces yo tenía 25 años. Me invitó y me dijo: ‘Isabel, me gustaría muchísimo saber si podríamos ir a cenar’, le dije que no, le inventé algo”; reveló la cantante.

Durante la emisión del programa, Gloria Calzada, con quien comparte créditos Isabel, reveló que a ella la invitó a salir Diego Armando Maradona, pero también lo rechazó.

“Pelé” y el argentino son considerados dos de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, pero ambos perecieron en los últimos años, por enfermedades que no pudieron vencer.