‘Avatar: The Way Of Water’ superó a ‘Top Gun: Maverick’: esto ha recaudado la cinta de James Cameron

Tal como muchos predecían, James Cameron lo ha vuelto hacer. Su más reciente película ya toca los 1.5B de dólares a menos de un mes de su estreno en las salas de cine.

Un nuevo reporte señala que Avatar: The Way Of Water, ha acumulado la cifra de $ 1,482.5 millones en todo el mundo hasta el martes.

En cuestión de días superará a Top Gun: Maverick y se convertirá en la cinta con mejor lanzamiento mundial del 2022.

[Te recomendamos leer: ‘Avatar: The Way Of Water’: ¿cuánto costó hacer la cinta dirigida por James Cameron?]

Números de Avatar: The Way Of Water

La cinta protagonizada por Tom Cruise ha recaudado 1.489 millones de dólares, desde su lanzamiento en el mes de mayo, siendo la película más taquillera del 2022.

No obstante, el ritmo de recaudación de Avatar: The Way Of Water, va rumbo a superarlo en cuestión de días.

Deadline señala que la recaudación fuera de Estados Unidos de ‘Avatar 2′ es de $ 1.025B, después de agregar $ 28.3M en 52 mercados internacionales ayer (una caída del 44% desde el martes pasado).

Además de convertirse en el lanzamiento internacional número 9 de todos los tiempos, subiendo desde el número 11 después de haber superado The Fate of the Furious y Jurassic World después de 21 días en los cines.

“Después del período de vacaciones, y aunque algunos mercados offshore todavía tienen días festivos locales, las semanas intermedias siguen siendo fuertes y hay mucho camino por delante”, indica el medio especializado.

Hasta el martes, los 10 principales mercados extranjeros con mayor recaudación para la cinta de James Cameron son: China ($ 165.5M), Francia ($ 95M), Corea ($ 77.2M), Alemania ($ 73.4M), Reino Unido ($ 59.5M), India ($ 51.4M), México ($ 39.1M), Australia ($ 37.9M), Italia ($ 33.8M) y España ($ 30.5M).