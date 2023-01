“La Casa de los Famosos”: Celia Lora compartió su experiencia en el reality show

En la actualidad, Celia Lora se ha convertido en una de las estrellas de las redes sociales, gracias en parte a su incursión en algunos realities; además de que ha tenido gran éxito en OnlyFans, siendo de las mexicanas más seguidas.

Uno de los programas en la que la hemos visto es “La Casa de los Famosos”, pues apareció en la primera temporada.

¿Qué dijo Celia Lora sobre “La Casa de los Famosos”?

En una entrevista publicada por Infobae, la influencer compartió cómo fue su experiencia dentro de la producción de Telemundo, pues, contrario a lo que muchos creen, no tiene buenos recuerdos de esta etapa.

“No, eso fue de lo peor que he hecho en mi vida. Es lo peor qué hay en la vida”, dijo Lora.

Su experiencia en “Acapulco Shore” fue mucho mejor

Por otro lado, Celia reveló que sí tiene buenos recuerdos de “Acapulco Shore”, pues fue una gran etapa en su vida.

“Me dejó conocer a una hermandad máxima y siempre lo dije acabando las dos temporadas en las que estuve que para mí yo les decía a MTV que no me pagaran porque era trabajar con amigos, y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real pues te hacen sentir que no fue un trabajo”, añadió la influencer.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”?

La nueva temporada del reality show llegará el próximo martes 17 de enero, por medio de la señal de Telemundo, en punto de las 7 PM/6C.

Hasta el momento, sólo se ha confirmado la participación de Aylin Mujica, Paty Navidad, Arturo Carmona, Ismel Sousa, Juan Rivera y La Materialista.

Cabe resaltar que, de acuerdo con los conductores Héctor Sandarti y Jimena Gállego, se vienen grandes sorpresas en esta nueva entrega.