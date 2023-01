María del Puerto Rico llega a la Isla este nuevo año

La concursante del programa español de televisión El Cazador llamada María del Puerto Rico llegará a la Isla que evoca su nombre el 8 de enero junto a su familia, según Discover Puerto Rico.

La mujer y tres de sus familiares llegarán a la Isla en uno de los vuelos directos desde Madrid que ofrece la aerolínea Iberia y se hospedarán en el hotel El Conquistador en Fajardo que donó los alojamientos.

Discover Puerto Rico preparó una agenda turística que incluye recorridos por El Yunque, el Viejo San Juan, la costa de Culebra y las facilidades de Toro Verde en Orocovis.

Los recorridos incluyen experiencias recreativas, culinarias y de coctelería.

“Nuestro equipo está trabajando los últimos detalles de su recorrido por la Isla. Nos entusiasma mucho la visita de ella y su familia. Queremos que su experiencia sirva para mostrar las múltiples experiencias que como destino le ofrecemos a los viajeros. Estamos confiados que, de la misma manera en que nosotros estamos enamorados de nuestro terruño, Puerto Rico se enamorará de la Isla con la que comparte su nombre”, dijo Edward Zayas, principal oficial de estrategias de Discover Puerto Rico.

A finales de octubre el programa español El Cazador del canal TVE publicó la participación de la mujer, provocando la curiosidad de muchos por llevar el mismo nombre de la Isla. La versión del vídeo en las redes sociales fue vista por miles de personas en y fuera de la Isla.

“Tenía un profesor de física que me llamaba la perla del Caribe, me llamaba Borinquen, y eso se me quedó siempre. Siempre he tenido la ilusión de ir y llegó, más vale tarde que nunca”, dijo Maria del Puerto Rico en entrevista con Metro.