Pirotecnia invade el cielo de la zona metropolitana en despedida de año

Los ciudadanos de la zona metropolitana fueron testigos de un espectáculo de pirotecnias en la noche de Despedida de Año.

Así lo publicaron varias personas en sus redes sociales, donde muestran videos de cientos de fuegos artificiales tras el conteo regresivo para despedir el año 2022. Cabe destacar, que hasta el momento la policía no ha reportado incidentes con pirotecnias durante la noche de ayer.

No obstante, un ciudadano denunció a las autoridades un incidente con una bala perdida mientras se encontraba compartiendo con sus familiares en el barrio Palmar de Aguadilla en horas de la noche de despedida de año.

Según indicó el ciudadano identificado como Kelvin Vélez Negrón, mientras se encontraba despidiendo el año con su familia en el balcón de su residencia, sintió un ruido y posteriormente un “calentón” en el área del tobillo izquierdo. Al verificar qué había ocurrido encontró en el suelo un plomo perteneciente a un proyectil de arma de fuego.

El hombre no resultó herido e indicó que no asistiría al hospital, ya que no tenía lesión visible.

El Agte. Jesús Rivera de ese distrito, investigó la querella, supervisado por el Sgto. Joel Vargas Barreto adscrito a la División de Propiedad, C.I.C.