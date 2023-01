Películas: estas fueron las cintas que más recaudaron en taquilla en este 2022

Finaliza el 2022 y los resultados han sido maravillosos con respecto a la taquilla cinematográfica.

Tras superar completamente la pandemia por el Covid-19, los fanáticos del cine acudieron al llamado de asistir a las salas para disfrutar de grandes historias.

Este año, nuevamente, Marvel logra posicionar hasta 3 películas dentro de las más taquilleras, pero la gran revelación fue sin duda Top Gun: Maverick, protagonizada por Tom Cruise, que facturó más que el resto.

La secuela del clásico de los 80′ se convirtió en la cinta más taquillera del año y se ubica entre la de mayor recaudación en la historia del cine (posición 11 por ahora).

No obstante, el estreno de Avatar: The Way Of Water, puede escalar posiciones más altas, pero se espera que su mayor taquilla ya sea para el 2023.

A continuación las 10 películas más taquilleras del año.

Películas más taquilleras del 2022

Top Gun: Maverick

Sinopsis: Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión, un sacrificio final, obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos.

Recaudación: $1,488,732,821

Jurassic World: Dominion

Sinopsis: Cuatro años después de la destrucción de la Isla Nublar, los dinosaurios viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará si los humanos seguirán siendo o no la especie dominante.

Recaudación: $1,001,136,080

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Sinopsis: El Dr. Stephen Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido. Ahora, su equipo debe enfrentarse a una amenaza que podría destruirlo todo.

Recaudación: $ 955,775,804

Avatar: The Way of Water

Sinopsis: Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

Recaudación: $ 955,081,686

Minions: The Rise of Gru

Sinopsis: En los años 70, Gru crece siendo un gran admirador de “Los salvajes seis”, un supergrupo de villanos. Para demostrarles que puede ser malvado, Gru idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos.

Recaudación: $ 939,433,210

Black Panther: Wakanda Forever

Sinopsis: Tras la muerte de T’Challa, la reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje protegen Wakanda de la injerencia de las potencias mundiales.

Recaudación: $ 801,755,401

The Batman

Sinopsis: En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como “el Acertijo”.

Recaudación: $ 770,836,163

Thor: Love and Thunder

Sinopsis: Thor está buscando la paz interior, pero la irrupción de Gorr, el asesino de dioses, le obliga a volver al combate. Thor recluta a la Reina Valkiria, Korg y su exnovia, Jane Foster, para que lo ayuden a evitar la extinción de los dioses.

Recaudación: $ 760,928,081

Water Gate Bridge

Sinopsis: Durante la segunda batalla de la Guerra, para resistir la agresión de EE.UU. y ayudar a Corea, se emite una orden de vital importancia para que la 7ª Compañía de Infantería ataque el Puente Sumun. Los soldados sufren una dura marcha hacia su objetivo.

Recaudación: $ 626,571,697

Moon Man

Sinopsis: Dugu Yue, un antiguo ingeniero de dinámica de vuelo, es contratado como hombre de mantenimiento para el Proyecto Escudo Lunar de las Naciones Unidas (UNMS), una operación encabezada por el gobierno chino que pretende proteger a la Tierra de la llegada de un asteroide llamado

Recaudación: $ 460,237,662