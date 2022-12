Así fue la primera Navidad de Jennifer Lopez y Ben Affleck como esposos

El Sr. y la Sra. Affleck ya celebraron su primera Navidad como esposos: “¡¡Hemos mezclado familias, duplicado la gente, duplicado la diversión, duplicado el amor, duplicado los regalos y triplicado el caos!!”, escribió La Diva del Bronx en su boletín de su página web.

Primera Navidad de Jennifer Lopez y Ben Affleck como esposos

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio en dos ceremonias, una mucho más íntima y la otra con una gran celebración, también tuvieron dos Lunas de Miel; una en Francia y la otra en Italia.

Desde que la pareja se casó, han estado viviendo con los hijos de Affleck y JLo en la misma casa y se le ha visto a Ben llevarse muy bien con los hijos de su esposa. Durante el boletín, Jennifer Lopez envió “un poco de alegría navideña” a todos sus fanáticos.

Cena de Nochebuena con sus hijos

La primera Navidad de los artistas se celebró con los mellizos de Jennifer; Emme y Max, de 14 años, y los hijos de Affleck, Violet, 17, Seraphina, 13 y Samuel, 10. Los hijos JLo son de Marc Anthony y los de Ben son con Jennifer Garner.

“Me he estado acurrucando en casa (y me encanta) desde que terminé mi última película, ¡preparándome para las vacaciones!”, dijo López en el comunicado. También explicó que su decoración navideña estuvo inspirada en el colibrí en su canción “Hummingbird” en su próximo álbum, “This Is Me... Now”.

Decoración navideña de JLo

“Para mí, los colibríes son mensajeros del amor”, dijo. “También son el pájaro más rápido, pero siempre tienen tiempo para parar, comer algo dulce y oler las rosas. Me identifico con ellos, pero más que nada, cada vez que veo uno, siento que es una señal de Dios de que todo va a estar bien”.