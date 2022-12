¿A qué huele Bad Bunny? Fan lo cuenta todo

Durante el último trimestre de del año, Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido Bad Bunny, ha viajado por todo el mundo realizando presentaciones. Sin embargo, hay una que realizó en Monterrey, México, y captó la atención más de lo normal.

Resulta que en el show ocurrió un hecho que se convirtió en tendencia, se hizo viral porque una fanática del “Conejo Malo” logró subir a bailar con el cantante en el escenario.

Luego de ello, que le generó diversas emociones, se encontró sumamente cerca de su artista favorito. Más tarde, reveló cómo huele el reguetonero.

¿Quién es la fan de Bad Bunny que se volvió viral?

La usuaria es conocida en Tik Tok bajo el usuario @heyitsmayrin, medio por el cual difundió un video contando su experiencia al conocer al artista tras recibir innumerables preguntas.

Sobre el exponente del género urbano confesó que no tiene ningún olor. “Lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor (…)”, comentó.

Contó cómo llegó al escenario

La chica tuvo la oportunidad de subir al escenario donde estaba el exponente del género urbano, sin imaginar lo que sucedería más tarde; fue seleccionada y en la tarima disfrutó de un baile con el boricua.

Pese que se le presentaron diversos problemas para llegar a escena con Bad, dado que el equipo de seguridad tenía prohibido dejar de subir el celular, lo logró esa noche.

Al principio, “me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó, y dije ya perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien”.