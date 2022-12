Natti Natasha revela que tener sexo es su pasatiempo favorito

La cantante dominicana Natti Natasha se sinceró en una entrevista radial donde indicó que espera con ansias la salida de su pareja, el productor Rafael “Raphy” Pina de la cárcel para hacerlo firmar un “contrato”.

Sin embargo, no se trata de cualquier contrato ya que la cantante contó en la entrevista que espera tener relaciones íntimas con su esposo diariamente debido a que lo extraña mientras este cumple su condena en una cárcel federal por violación a la ley de armas.

“Cuando tú salgas vamos a hacer un contratito, normal, que diario esto tiene que estar ahí”, contó la cantante en entrevista con La Mega de Nueva York.

Natalia Alexandra Gutiérrrez Batista indicó que su pasatiempo favorito es tener relaciones con su pareja.

“Ese es mi hobby, para los que preguntaban que cuál es mi hobby, ese es el hobby mío”, expresó la cantante dominicana al asegurar que tener relaciones íntimas es su pasatiempo favorito.

Del mismo modo, aseguró que cuando su pareja estaba en la libre comunidad tenían relaciones diariamente.

Natti Natasha se molesta tras ser acusada de “pegarle cuernos” a Raphy Pina

La cantante dominicana, Natti Natasha, arremetió hace unas semanas contra un seguidor en sus redes sociales que le realizó una pregunta fuera de lugar sobre si estaba teniendo relaciones íntimas con alguien más mientras su esposo, el productor Rafael “Raphy” Pina, se encuentra en prisión por violación a la ley de armas.

“¿Con quién cojo ahora que mi marido está preso?”, fue la pregunta que leyó la cantante en una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales.

Tras leer la pregunta, realizada por un usuario de nombre “Marcos” esta realizó una descarga en la cual asegura que le es fiel a su esposo.

“Con nadie, porque yo no soy como tú, yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. Si yo no pegué cuernos él estando afuera, mucho menos lo voy a hacer con él adentro. Lo que es igual no es ventaja. La gente como tú no puede juzgar, ladrón juzga por su condición...así que se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido, yo te entiendo. Eso es malo, cuando te pegan cuernos, verdad. A mi me han sido infiel, anteriormente pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos...pero entiendo tu dolor, te acompaño en tus sentimientos...algo tú tienes que tener, si las mujeres se meten contigo y te pegan cuernos siempre, marcos tú estás mal. Voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos”, expresó Natti Natasha.