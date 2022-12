Actriz de Broadway se une a “West Side Story”

La destacada actriz de Broadway, cine y televisión, Tanairí Vázquez se unió al elenco de la producción “West Side Story”, siendo esta su primera presentación en Puerto Rico, donde nacieron sus padres y que considera su patria.

La artista estará en la piel de “Consuelo”, que forma parte de la pandilla de los Puerto Rican Sharks en el montaje a escena del 10 al 12 de febrero de 2023 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA), en Santurce.

Llena de emoción, Tanairí Vázquez, nacida en Alexandria, Virginia (Estados Unidos), expresó, “me siento súper contenta y no exagero al decir que mi gran sueño de presentarme algún día en un escenario en mi bella isla de Puerto Rico se halla cada vez más cerca de convertirse en realidad. Me encuentro deseosa esperando por ese momento en que pueda actuar frente al público puertorriqueño y que familiares y amigos compartan, también, esta experiencia”.

Resaltó que “he tenido la suerte y el privilegio de estar en escenarios y producciones en Broadway (Estados Unidos), Europa y Asia, pero nada se compara con la oportunidad de poder actuar en mi isla, a la que amo tanto y frente a mi gente”.

Su trayectoria en el arte puede servir de ejemplo a todos. Justo cuando cursaba el primer año de universidad -y luego de tener el baile como su mayor pasión durante su crecimiento- fue que aceptó el reto de unirse por un año a la gira internacional de “West Side Story” por Europa y Asia.

Tanairí ha plantado bandera en esta prestigiosa plaza de Broadway, alcanzando créditos de gran relevancia en los repartos de “West Side Story”, “Wonderland”, “Gigi”, “On Your Feet!” y “Hamilton”.

Ha dejado su huella, al mismo tiempo, en la televisión y el cine. Recientemente, fue parte de la versión cinematográfica de “West Side Story”, de Steven Spielberg -nominada a siete premios Oscar- en el personaje de “Charita”.

En la pantalla chica se ha destacado en exitosas series como “Orange is the New Black” (como “Annie Valdez”), “Let the Right One In”, “FBI Most Wanted”, “A Luv Tale” como “Tammy Shaw”, “Law and Order SVU”, “The Blacklist”, “The Deuce”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Fosse/Verdon” y “Smash” (NBC).

De igual modo, formó parte del elenco más reciente de “Annie Live” en NBC y “The Life at City Center”, dirigida por Billy Porter.

Su imagen apareció en el comercial “Squarespace 5 to 9″ -una versión de la canción de Dolly Parton de la película “9 to 5″- transmitido en su versión extensa durante el famoso “Super Bowl 2021″.

La próxima cita a nivel escénico de Tanairí Vázquez será en el montaje local de “West Side Story”, al lado de Ana Isabelle (“Anita”), Amanda Rivera (“María”) y Kedward Avilés (“Tony”).

A ellos se sumarán Braulio Castillo, Axel Serrant, Eric Yamil Cruz, Luis Obed Velázquez, Milca Álamo, Julio Enrique Court, Jesús Sánchez Rodríguez y Sebastián Serra, este último fue parte, además, del filme -basado en esta obra- de Spielberg.

Sobre el particular, afirmó, “estoy feliz al pensar que compartiré con otros artistas boricuas, porque sé del talento que hay en esta isla y estoy más que segura que la energía en el escenario será diferente y única”.

La actriz enfatizó, por otro lado, que la llena de orgullo, “enterarme que la puesta en escena será dedicada a nuestra gran estrella Rita Moreno, a quien respeto y admiro tanto. Me llena de muchísima emoción por todo lo que ella representa para mí y todos los puertorriqueños:”.

El productor Ender Vega dio la bienvenida a Tanairí Vázquez al elenco de “West Side Story”. “Definitivamente, es un gran acierto para el musical, que tanto impacto provoca en todos los escenarios del mundo donde sube a escena. La actriz posee una experiencia admirable en series televisivas, cine y producciones teatrales del mercado estadounidense… En BAS Entertainment siempre hemos seguido de cerca su trayectoria y aplaudido sus logros profesionales. Ahora, al unirse a ‘West Side Story’ en Puerto Rico, disfrutaremos directamente de su talento en el arte que tanto le apasiona”, sostuvo.

La historia de “Romeo y Julieta” de Shakespeare se transporta en “West Side Story” a la ciudad de Nueva York, situando la acción en Upper West Side, a mediados de los ‘50. La producción explora la rivalidad entre estas dos pandillas callejeras en guerra. Todo se complica cuando “Tony”, un antiguo miembro de los “Jets”, se enamora de “María”, la hermana del líder de los “Sharks”.

En la ficha técnica sobresalen Marcos Santana como director y coreógrafo, y el maestro Ángel “Cucco” Peña a cargo de la dirección musical.

Para boletos, debe acceder a Ticketera (ticketera.com o llamando al 787 305-3600) y más información en las redes sociales de BAS Entertainment.