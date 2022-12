“El sufrimiento de una abuela”: Conductora se desmorona al hablar de la pérdida de su nieto

Penélope Menchaca podrá ser una de las conductoras más alegres y extrovertidas de la televisión sin embargo, el último año ha sido de gran pesar para ella. Menchaca suele ser muy privada respecto a sus asuntos familiares sin embargo, no pudo evitar desmoronarse al hablar del sufrimiento por el que está atravesando ahora.

El año pasado, la conductora abandonó Venga la Alegría y se alejó de los reflectores para mudarse con su hija, quien estaba embarazada. Ahora, durante una reciente entrevista con Hoy Día, donde trabajará al lado de Adamari López, Penélope reveló que después de varios meses luchando por su vida, su nieto falleció en septiembre.

“Quiero decirles la verdad, es que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores que no se los deseo a nadie. Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre nació mi nieto Carlo, pero nació con un problema muy fuerte en el corazón”, dijo ante las cámaras.

Menchaca explicó que el pequeño presentó una enfermedad cardiaca congénita que lo llevó a vivir en el hospital para ser atendido y estar en observación. “Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”.

Asimismo agregó que a pesar de su condición, él siempre estaba sonriendo. Eso sí, Menchaca confesó que si bien el fallecimiento del pequeño fue un gran golpe, “la parte más complicada” ha sido ver a su hija sufrir.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija simplemente que es diferente. Sufro como abuela porque obviamente perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija, que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande... todavía mi cerebro no lo entiende”, aseveró entre lágrimas.

Penélope fue consolada por sus compañeras, quienes la abrazaron y trataron de conformarla con palabras de aliento.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales le enviaron mucho cariño y expresaron que pocas veces se habla del duelo que viven las abuelas cuando pierden un nieto, así como del dolor de ver a los hijos sufrir.

“Qué fuerte por dios ninguna madre debería pasar por eso”. “Ese dolor se siente el triple porque no es solo por ti es por tu hija y demás nietos.. lo siento mucho”. “A veces los padres que son los que verdaderamente sin más fuertes que uno. Mi hna tenía cáncer terminal y ella ne daba fuerzas a mi. Muy difícil. Va a salir adelante Dios esra con ella”, se lee.

Aunque también criticaron al programa por tocar un tema tan sensible “por rating”.

“No tenían que hacerle la pregunta todavía, no estaba lista para superar y poner en contexto lo que ocurrió. Dios le de la fortaleza que necesita y el trabajar te de paz y ánimo. Por menos panelistas y productores imprudentes”. “Es un dolor emocional muy fuerte!!.. No entiendo el porqué la necesidad de haber tocado algo tan familiar, tan doloroso para ella y fam... Lo único que confirman es que deben exponer el dolor ajeno e irrespeto a la fam... Para según uds tener audiencia!!...!!Qué bajo!!”