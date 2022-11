Adamari López sin maquillaje demuestra que la verdadera belleza es la interna

Para la actriz y animadora de televisión, Adamari López, mostrar su rostro lavado no le resulta incómodo. Es feliz mostrando que a sus 51 años aún luce espectacular, pero sobre todo demuestra que la verdadera belleza proviene desde el interior de las personas.

Este fin de semana y este lunes 28 de noviembre publicó unas imágenes con su pequeña hija Alaia, de 7 años, así como el momento en el que recibe tratamiento para su rostro. Como todo en la vida necesita ser cuidado, la estrella compartió lo que hace para mantenerse radiante.

Adamario López al natural y sencilla Instagram: @damarilopez

A través de sus historias, la conductora del programa Hoy Día, se sometió a sesiones de radiofrecuencia con microagujas y radiofrecuencia para rejuvenecer y mantener su piel de porcelana. No es la primera vez que aparece con la cara lavada, pues últimamente ha optado por usar esta imagen para hacer sus parodias que comparte con sus 8,2 millones de seguidores de Instagram.

En mayo de este año, su expareja Toni Costa develó su secreto para lucir losana: “¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces sí es importante cuidarse”, confesó Costa en “La casa de los famosos”, cuando le preguntaron cómo hacía ella para verse tan espléndida.

Pero ella es hermosa por las acciones que hacen brotar su sencillez, como el pasado mes de septiembre cuando oró junto a su hija y prendió una vela por la vida de todos los puertorriqueños que se vieron afectados por el paso del huracán Fiona.

No solo eso, ella también se caracteriza por ser una mujer con buen sentido del humor y lo deja ver en su perfil de Instagram, donde publica divertidos videos, que demuestra que se siente plena y llena de vida.

Su madurez emocional sale a flote cada vez que comparte con Toni Costa en cualquier evento de la niña de ambos. Además, a inicios de noviembre, dio lecciones de sensatez y humildad cuando defendió a Luis Fonsi, con quien estuvo casada por cuatro años.

Se seguía sosteniendo que él la dejó cuando ella fue diagnosticada con cáncer, pero con toda la honradez del mundo, la actriz dijo: “Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda la vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente”.

Por si fuera poco, da ejemplo de amistad inquebrantable junto a la actriz Angélica Vale. Ambas se conocieron en el 2001 cuando hicieron la novela Amigas y rivales. Este mes compartieron un momento memorable, cuando Vale recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood, por su gran trabajo en el teatro.

No solo son grandes amigas, también son comadres, ya que Adamari es la madrina de Daniel Nicolás, el segundo hijo de Angélica.