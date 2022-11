Don Omar reflexiona en nuevo tema sobre la importancia de vivir a plenitud

Vivir a plenitud, es el mensaje que quiere dejar ‘el rey de la música urbana’ Don Omar, quien lanza su nuevo sencillo ‘Agradecido’. Esta producción va dedicada a todos sus fans y a quienes han seguido su trayectoria en el mundo entero. El artista estuvo en México en el festival de reguetón Coca-Cola Flow Fest 2022.

En sus publicaciones en Instagram, el artista expresó: “en mi caminar por el mundo, he tenido la bendición de recibir el abrazo y el aplauso de millones de personas. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por recordarme que si hoy soy Don Omar es porque ustedes quieren”, agregó.

El tema resultó ideal para escuchar en el día de Acción de Gracias y los seguidores comentaron: “estuvo preciso el video, que nivel musical, impresionante agradecido por tu música”, “Agradecidos nosotros contigo por todo lo que nos das a través de tu música, King”, “Esa Canción ami me Encanta Solo Muestra Pura Madures y Obviamente El Talento de Ese Gran Artista DO, El Único Rey Cojolloooo”, “esa es la actitud, humilde siempre Don Omar. Gracias gracias”, son algunos de los comentarios.

El puertorriqueño recordó haber tenido una recaída a nivel profesional que le duró unos años pero llegó el momento de renacer y lo ha hecho a través de este tema musical: ‘Agradecido’. Don Omar expresó: “Yo en algún momento dije, no quiero ser Don Omar. Y eso me fundió. Me siento agradecido de todo lo que no merezco. Vivo agradecido de haber crecido, de cometer errores», expresa Don Omar en el proyecto audiovisual”, dijo el cantante.

Tras su unión con Saban Music en septiembre del año pasado, Don Omar ha logrado los éxitos ‘Flow HP’ junto a Residente, ‘Se Menea’, ‘Sincero’, ‘Soy Yo’ con Wisin y Gente de Zona, ‘Lets Get Crazy’ con Lil Jon y ‘Good Girl’ con Akon.