Así es como Adamari López lidia con las críticas en redes sociales

Adamari López es una de las figuras más queridas de la televisión hispana, y desde que tuvo aquel radical cambio físico, su actitud también se transformó, pues ahora demuestra que no le importan las críticas hacia su persona.

Así que te mostramos cómo es la conductora de televisión lidia con los comentarios negativos.

Se ha vuelto una estrella de redes sociales

La clave de Adamari para ignorar a quien habla mal de ella es responder por medio de videos en su cuenta de Instagram.

Pues la también actriz suele publicar contenido en esta red social, siguiendo tendencias, a la vez que responde a los comentarios negativos, de una forma sutil y casual.

Además, publica alguno de sus mejores looks, los cuales luce en su día a día.

Cuenta con más de ocho millones de seguidores en esta red social.

El secreto de Adamari López para bajar de peso

La famosa ha sido una gran inspiración para muchos de sus seguidores, motivo por el cual, ella misma ha decidido platicar sobre los pasos que sigue para mantenerse sana y en forma.

Ha compartido el proceso que lleva, y en varias ocasiones ha contado que sigue la dieta de “Weight Watchers”.

En el programa “Un nuevo día” (Ahora “Hoy día”), Adamari compartió como sigue este régimen alimenticio.

“Puedo comer 30 puntos al día y yo distribuyo esos puntos como quiera… El tomate no tiene puntos, la espinaca no tiene puntos, la mayoría de las frutas para mí no tienen puntos o las verduras, así que de eso puedo comer la cantidad que yo quiero, y eso me hace sentir satisfecha”, dijo la conductora.

Este es un método que fue creado en 1963, por Jean Nidetch, y consiste en conocer los beneficios que cada alimento proporciona al cuerpo.

Su principal objetivo es darle un valor a la comida, para que así las personas puedan sumar y restar las cantidades, y saber cuánto pueden ingerir.