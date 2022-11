Yailin muestra cómo va su barriga de embarazada

La cantante Georgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, compartió con sus seguidores una tierna imagen donde luce su barriga de embarazada.

“Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por TI...” escribió en Instagram la esposa de Anuel AA.

En días recientes, la dominicana dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su primera hija.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento. Súper feliz, la mujer más feliz del mundo, no sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel”, dijo en ese momento la artista.

Anuel y Yailin contrajeron matrimonio con el mes de junio tras haberse conocido a finales de 2021.