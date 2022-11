“No era feliz”: Jay Fonseca celebra un año desde que cambió su estilo de vida

El analista político Jay Fonseca dedicó los minutos finales de su programa para agradecer a quienes le han acompañado en su camino de transformación física y mental que ha trabajado durante el pasado año.

Fonseca indicó que hoy se cumple un año desde que decidió cambiar su estilo de vida para bajar de peso algo que ha logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Además, indicó que buscó ayuda de varios profesionales.

“Se cumplió un año desde que empecé a ir al gimnasio y empecé a buscar mi psicóloga, psiquiatra, pastores, sacerdotes, personas con quienes me reuní finalmente mi endocrinóloga mi médico generalista, todos ellos son el equipo con el que hemos estado trabajando por un año para tratar de ser consistentes porque yo estoy más que agradecido de que ustedes me vieran pero honestamente no era feliz y todavía hay mucho que trabajar conmigo mismo, gracias por ustedes abrir las puertas de sus hogares tratando de buscar ser felices”, expresó en Los Datos son los Datos (Wapa TV).

Hace unos meses Fonseca realizó un video donde pidió a las personas que no desmotiven a quienes han comenzado un proceso similar al suyo.

Según contó el propio analista en su Instagram, este fue detenido por varias personas en la calle que lo cuestionaron sobre su proceso de transformación y criticó que con esos comentarios desanimen a quienes están tratando de rebajar y mejorar su salud.

“Hoy estaba en una tienda y alguien se me acerca y me comienza a cuestionar que yo no pude haber bajado de peso naturalmente, sino que me tuve que haber hecho la bariátrica o ponerme el globo y demás...como diciendo que yo hice trampa y me molesta que haya gente tan imbécil que es hacer trampa operarse para buscar su salud. Eso no es hacer trampa, yo no me hice ninguna transformación pero me la haría si volviera a engordar”, expresó Jay Fonseca.

El locutor compartió con su audiencia que ya ha bajado más de 100 libras por medio de ejercicios y ayuda de un equipo de apoyo compuesto por profesionales.