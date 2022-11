Dua Lipa no se presentará en Qatar 2022: La artista cree que el país no cumple con los derechos humanos

Dua Lipa utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado donde niega su participación en la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022. En el corto texto que publicó en las historias, aseguró que no quiere que sigan los rumores sobre su supuesta participación en el día inaugural “porque no es así”.

El anuncio por parte de la artista, se produce solo una semana antes del inicio del Mundial de Qatar, con el estado árabe enfrentando crecientes críticas por su trato a las mujeres, los trabajadores migrantes y las personas LGBT.

En el mensaje que dejó en su Instagram, inicia diciendo que no va a presentarse y nunca ha estado en negociaciones con nadie para hacerlo “No actuaré y no me he involucrado en ningún tipo de negociación para actuar”, sentenció Dua Lipa.

Comunicado de Dua Lipa sobre su participación en Qatar 2022

Además, añade que “apoyaré a Inglaterra desde la distancia y estoy deseando visitar Qatar en cuanto hayan cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial”.

Haciendo referencia al público LGTB+ que apoya a Dua Lipa, y que tan atónito está asistiendo a esta celebración internacional en un país en el que no se respetan los derechos humanos. Entre las quejas que han salido a la luz, sobre la organización del evento mundial en Qatar, están los desacuerdas de la religión con la homosexualidad, que la castiga con prisión.

También han sido señalados por negar comida, agua y despojar de sus pasaportes a los trabajadores que participaron en las construcciones para el evento futbolístico.

¿Qué han determinado sobre el apoyo a la comunidad LGTB+?

El pasado mes de octubre, los capitanes de las selecciones de 8 países europeos anunciaron que jugarían portando brazaletes en apoyo de la comunidad LGTB+, pero entre ellos no está España.

Las selecciones solidarias con la comunidad LGTB+ han sido Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Gales e Inglaterra. En los últimos días, la idea que se maneja es que se porte un brazalete en apoyo a todos los derechos humanos, dado el gran número de muertos que se han dado en condiciones laborales lamentables, para la construcción de estadios en Qatar.