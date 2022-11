Doble de Jennifer López impresiona las calles de LA con su parecido

Connie Peña es una mujer, que vive en California, y es confundida constantemente con Jennifer López. Un video se hizo viral cuando el clon de JLo detuvo el tráfico por su parecido.

Pero su parecido no solo es físico, sino que también es cantante, baila y es empresaria, como JLo. “Hay veces que me han tenido que sacar del casino por la puerta de atrás me tienen que poner policías para entrar a los eventos”, le contó Peña a Telemundo.

“Yo soy fan, admiro todo lo que ella hace… aprendí cómo cantar y bailar… fue tanto la escuela. Fuimos a Rodeo Drive, eso fue increíble… se hizo viral que del mismo equipo de JLO me contactaron sus maquillistas, sus estilistas… me dijeron que cuando quiera una experiencia de JLO de un glam ‘nos llamas’ y más adelante vamos a realizar ese look”.

Su admiración la ha llevado a otro nivel, pues Peña ha tenido la oportunidad de conocer a la Diva del Bronx en persona:

“Mira que yo estaba tan nerviosa imagínense… yo tenía mil preguntas en mi cabeza para hacerle, pero cuando llegué a ella, no pude hacerle ninguna pregunta, ni una… solamente le dije gracias por todo lo que has hecho. Gracias por ser Jennifer López… le dije estoy trabajando tan duro en tu en tu honor y ella me dijo ‘gracias’, y me dijo que nos parecíamos y me vio de arriba abajo. Dijo ‘wow we look alike, wow’. Ella se quedó como viéndome. Era una energía, todo el cuarto se paró… no te puedo explicar”.