“Desde cero”: así lucen en la vida real los personajes que inspiraron la exitosa serie de Netflix

“Desde cero” se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix, y es que la serie dramática relata una historia que conmueve profundamente a los espectadores y, para sorpresa de muchos, se trata de acontecimientos reales con un final que rompe corazones.

Esta miniserie se centra en la vida de Amy Wheeler, quien está enfiocada en sus estudios universitarios. La joven conoce a un chef, Lino Ortolano, y se enamora profundamente de él mientras cursa un programa de estudios en Florencia, Italia.

Desde que ambos se cruzan, empieza una intensa historia de amor en la que ambos deben enfrentar momentos complejos y tomar decisiones difíciles.

El amor entre ambos es fuerte, pero todo se complica pronto, cuando Lino es diagnosticado con cáncer y todo se llena de momentos difíciles.

Este drama, protagonizado por Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea se ha convertido en un éxito para la plataforma de streaming y es uno de los más vistos del momento.

Pero lo que pocos esperaban es que se tratara de una historia real con final demoledor.

Esta producción está basada en el libro de From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home de la actriz y escritora estadounidense Tembi Locke, que se trata de una obra autobiográfica.

Así lucen los protagonistas de la historia real de “Desde cero”

Tembi Locke relata su historia de amor con el italiano Rosario Saro Gullo, quien se convirtió en su primer esposo.

El encrentro de Locke y Saro fue inesperado, ya que él la ayudó a encontrar su bicicleta robada y, desde entonces, ambos hicieron una fuerte conexión.

Ambos iniciaron su romance, pese a las dificultades, consolidaron un matrimonio, sin embargo todo se volvió incierto cuando él enfermó.

Tras el fallecimiento de Saro, Locke empezó a escribir el libro y al publicarlo, en 2019, se convirtió en un best seller.

Más tarde se convirtió en esta exitosa serie bajo la mirada de Reese Witherspoon.