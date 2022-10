Adele prueba que nunca es tarde y se prepara para ir a la universidad

Aunque Adele es una de las cantantes mejores pagadas de la industria, para ella no es suficiente y quiere ir por más en su vida y lograr todas sus metas aplazadas. La artista se encuentra viviendo una de sus mejores etapas después de cinco años inactiva y por si fuera poco, volvió totalmente renovada con una figura envidiable.

La estrella de 34 años que se comprometió hace unos meses con Paul Rich, un agente deportivo con sede en Cleveland, Ohio, se encuentra de gira por Las Vegas y ha revelado cuales son sus planes a futuro.

Adele revela sus planes de ir a la universidad

La británica reveló en conversación con el diario The Sun que tiene en su lista de pendientes graduarse como licenciada en literatura por lo que esa será su próxima meta a cumplir.

“Después de Las Vegas, realmente quiero conseguir una licenciatura en Literatura Inglesa. Si no hubiera triunfado en la música, seguramente a día de hoy sería profesora”, dijo.

De igual manera, recalcó que no cambiará de trabajo, sino que enfocará lo aprendido a su carrera musical.

“Desde luego, mi intención es utilizar esa pasión por la literatura en lo que ya hago, pero no es que vaya a cambiar de trabajo. Siempre quise ir a la universidad, ojalá hubiera vivido esa experiencia antes”, explicó.

La intérprete decidió optar por una carrera a distancia, debido a su apretada agenda de trabajo, por lo que no llegará a compartir con compañeros de clases.

“Lo haré online, con un tutor personal. Ese es mi plan para 2025, porque antes tengo que hacerme con las cualificaciones para entrar” detalló.

Además, de los estudios también detalló sus deseos de algún día aparecer en pantalla como actriz y se mostró interesada en trabajar con el director de la película “Elvis”, Baz Luhrmann.

“Le envié un mensaje de texto diciendo: ‘Ojalá estuviera en esta película, por favor no te retires, déjame hacer algo. Pero yo no cantaría, actuaría, pero solo una película. Haría, la clavería y me largaría”, resaltó.