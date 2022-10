Adamari López sorprende al agradecerle a Luis Fonsi a 13 años de su divorcio

Adamari López y Luis Fonsi se casaron en 2006 y se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas de la farándula, gracias a su historia de amor y la fama que han cosechado ambos. Sin embargo, su final fue de los más polémicos, pues se dio luego de conocerse que la presentadora sufría de cáncer de mama.

Pasaron solo cuatro años de su unión cuando se conoció su ruptura y a raíz de ello, Adamari se mostró afectada al no contar con el apoyo de quien creyó que sería el hombre de su vida.

Sin embargo, a más de 13 años de su divorcio ha superado los malos momentos y asegura que fueron parte de su crecimiento.

Adamari López le agradece a Luis Fonsi lo vivido a su lado

Llena de lágrimas se mostró la presentadora en más de una oportunidad, mostrando lo afectada que estaba por su rechazo e infidelidad, pero ahora prefiere no cambiar nada de su pasado y le agradece los momentos que estuvo a su lado.

“Fonsi estuvo en un momento muy importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda mi vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco”, dijo López durante entrevista en ‘Siéntese Quien Pueda’.

La puertorriqueña manifestó que actualmente se encuentra en una etapa de su vida llena de plenitud, al sentirse bien con ella misma y con todos sus logros.

“Lo que estoy es en paz, estoy tranquila, sigo siendo yo, pienso que parte de la niña que todo el mundo ha conocido, pero también con la madurez de una mujer de 51 años que ha vivido muchas cosas, que me acepto, que me quiero, que me valoro, que me respeto como mujer y creo que es lo que hay ahora”, comentó.

La también actriz mencionó que cada ciclo de la vida le ha servido para reencontrarse con ella misma y la han ayudado a florecer.

“Creo que la vida tiene ciclos en los que uno se va enamorando de uno mismo, pasa por algunos caminos difíciles, vives como una montaña rusa y vuelves a reencontrarte. Creo que son ciclos de la vida en los que hacen que uno crezca, que uno florezca”, añadió.

De igual manera, conversó como ha sido la copaternidad con Toni Costa por el bienestar de su hija Alaïa y enfatizó que todo lo han hecho poniendo como prioridad a la pequeña.

“No sé si hay una fórmula mágica, lo que sí entendemos es que la niña tiene que estar bien, que la niña es nuestra prioridad y que ninguna de las cosas que hayan pasado entre nosotros dos en términos de él y yo personales van a afectar ese espacio que compartimos con ella”, explicó.