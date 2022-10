¡Abdomen para lavar ropa! Salen a la luz fotos secretas de Zac Efron

El actor estadounidense Zac Efron, a pesar de sus 35 años, sigue siendo uno de los hombres más codiciados por las féminas. Su belleza y estado físico han sido los pilares que lo han catapultado como símbolo de belleza.

Recientemente, se han publicado imágenes secretas del actor. Las instantáneas corresponden a su pasada participación en Guardianes de la Bahía. La cinta se estrenó hace 5 años, y a pesar de contar con estrellas como Dwayne Johnson, Alexandra Daddario y Priyanka Chopra no terminó siendo el éxito que se esperaba.

Cambio de Efron

En pasadas declaraciones, la estrella de High School Musical dejó claro los daños de tener un cuerpo esculpido y lleno de músculos. “Ese aspecto de Baywatch no sé si eso es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Es falsa. Parece CGI. Y eso requirió Lasix, unos diuréticos poderosos, para lograrlo. Así que no necesito hacer eso. Prefiero tener un extra, ya sabes, de 2 a 3 por ciento de grasa corporal”, comentó para el portal Just Jared.

“Empecé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante mala, durante mucho tiempo. Algo de esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estudiar. Al final lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos por demasiado tiempo, y eso estropeó algo”.

“Puedo hacerlo nuevamente si hay algo que valga la pena, pero esperaré hasta que llegue a eso. Ahora no necesito un cuerpo así”, expresó.