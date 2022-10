Cardi B responde a Madonna luego de que la Reina del pop la llamara “perra”

Todo comenzó cuando Madonna marcó el 30 aniversario de su libro SEXO al escribir en su Instagram: “Además de fotos mías desnuda, había fotos de hombres besando a hombres, mujeres besando a mujeres y yo besando a todos. También escribí sobre mis fantasías sexuales y compartí mi punto de vista sobre la sexualidad de una manera irónica”.

“Pasé los siguientes años siendo entrevistada por personas de mente estrecha que intentaron avergonzarme por empoderarme como mujer”, continuó. “Ahora Cardi B puede cantar sobre su WAP, Kim Kardashian puede adornar la portada de cualquier revista con su trasero desnudo y Miley Cyrus puede entrar como una bola de demolición”.”De nada perras... 🤡” Madonna terminó la historia.

Reacción de Cardi B

Una persona que no estaba exactamente de acuerdo con que la llamaran “perras” era Cardi. En Twitter, escribió: “Literalmente le rendí homenaje a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola... ella puede hacer su punto sin poner emojis de payaso y sacar la boca... Estos íconos realmente se vuelven decepcionantes una vez que haces en la industria, por eso me lo guardo para mí”.

Cardi luego de expresar lo que sentía por la Reina del Pop publicó una captura de pantalla de un artículo de Billboard de 2018 que analiza la publicación de Instagram que hizo Cardi después de conocer a Madonna por primera vez:

“Crecí con mi madre escuchando a Madonna durante horas. Interpreté ‘Material Girl’ en el primer año de secundaria, la escuché en todas mis sesiones de fotos para tener mucha confianza y siempre la mencioné en mis entrevistas. La mejor parte de esto es que ella era todo lo que pensé que sería una perra feminista Liberal Kick ass. Estoy muy feliz.”

Madonna y Cardi B

Madonna y Cardi aparecieron en la canción de Quavo de 2018 “Champagne Rosé”.

Cardi incluso rindió homenaje a Madonna en el video musical de “Up”, usando un sostén cónico inspirado en el icónico look de Jean Paul Gaultier de Madonna.

Posteriormente, Cardi explicó que fue el tono de la publicación de Madonna lo que la afectó:

“DI EXACTAMENTE LO QUE QUIERES DECIR PERO NO ME INSULTES DE LA MIERDA... nadie me va a engañar (especialmente una mujer blanca)” a lo que agrego “Sé exactamente lo que dijo y lo entiendo, pero se trata del TONO... ¿Llamarme perra y ponerme emojis de payaso? ¡La mierda!”

Cadi finalizó diciendo que “EXACTAMENTE Y NO ESTOY BORRANDO UNA MIERDA... SI FUERA EL ARTISTA FAVORITO, ESTARÍAN LLORANDO... pero como ella mencionó que las mujeres más odiadas en Internet son “sí, tómalo” CHUPAME LA POLLA ¡DIJE LO QUE DIJE!”