Harvey Weinstein podría pasar el resto de su vida en prisión: enfrenta nuevo juicio por agresión sexual

Un tribunal de Los Ángeles comenzó la selección del jurado que actuará en el nuevo juicio contra al productor de cine Harvey Weinstein quien ya enfrenta cargos violación y abusos sexuales. Durante la comparecencia, se espera que 5 presuntas víctimas testifiquen los hechos.

De ser hallado culpable, el reconocido empresario cinematográfico podría pasar el resto de su vida en prisión ya que debería pagar una condena de 120 años.

Vale decir que Harvey de 70 años, se encuentra tras las rejas desde 2020, luego que un juez de la Corte Suprema de Nueva York lo acusara de cometer acto sexual criminal y violación en tercer grado.

En su primer proceso judicial que comenzó el 6 de enero de 2020 y duró alrededor de dos meses Weinstein quien se confesó inocente en todo momento dijo hacerse sentido confundido. La condena de este entonces significó el inicio del movimiento #MeToo.

“Siento remordimiento por todos los hombres que están atravesando esta pelea. Fui el primer ejemplo y ahora hay miles de hombres acusados. Estoy preocupado por este país”, había dicho Harvey al momento de escuchar el veredicto.

Al menos 90 mujeres entre ellas Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Salma Hayek han acusado a Weinstein de agresión o acoso.

En esta ocasión las 5 víctimas del potentado productor, están dispuestas a contar las vejaciones que sufrieron entre 2004 y 2013, una de ellas a una modelo italiana en un hotel de Berverly Hills (California) o a la actriz Lauren Young en el baño de otro hotel.

Figuras reconocidas testificarán los hechos

El periódico The New York Times entrevistó al abogado de Weinstein, quien dijo que a este nuevo procedimiento serán citadas figuras públicas muy reconocidas. “La gente reconocerá a algunas de esas víctimas. Algunas de esas mujeres las has visto en películas, en campañas de publicidad, un par de ellas han alcanzado éxito como actrices y modelos”, dijo el letrado.

Entre las cinco demandantes figuran los nombres de Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador de California Gavin Newsom. La abogada Elizabeth Fegan dijo que su clienta había sido agredida luego que la citaron a una reunión de trabajo que resultó ser una trampa.

“Ella pretende testificar en este juicio para hallar alguna medida de justicia para las sobrevivientes, y como parte de la labor de su vida de mejorar las vidas de las mujeres”, expresó.

Por su parte Weinstein asegura que todos los encuentros sexuales fueron permitidos por las mujeres, su abogado en representación de él comentó que las acusaciones de Los Ángeles “son de hace muchos años y no podrán ser corroboradas por evidencia forense o “testigos creíbles”.

Vale decir que próximamente se estrenará la película “She Said” en el Festival de Cine de Nueva York. En este film se tratará la investigación periodística de 2017 sobre la vida de Weinstein que originó la posterior caída de su imperio cinematográfico.

Antes de que se hicieran públicas las denuncias, Harvey y su hermano figuraban entre los productores más poderosos de Hollywood, juntos fundaron en 1979 Miramax Films, el nombre se tomó en honor a sus padres; Miriam y Max. Disney compró la empresa en 1993.