Adamari López habla sobre el hombre con el que la vinculan sentimentalmente

Adamari Lopez sigue dando de qué hablar con los distintos reels que publica en sus redes sociales con los que hace reír a sus seguidores y desata opiniones divididas sobre ellos, como lo ha sido con las presuntas indirectas a Toni Costa y su posible nuevo romance.

Y es que la presentadora de ‘Hoy día’ apareció hace unas semanas con un apuesto bailarín y la química que se vio entre ambos creo sospechas entre sus fans.

Se trata de Martín Mitchel un instructor de Zumba que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mundo de la danza.

¿Adamari Lopez está enamorada?

Luego de las habladurías que han surgido la también actriz fue cuestionada al respecto y no dudó en responder.

“Martin es una persona muy linda. Lo conocí justamente porque me lo presentó el grupo con el que yo hago mis ‘Reels’. Se ha portado muy lindo, nos conocimos el día que hicimos el primer video, tuvimos buena química para poder hacerlo”, contó.

La artista de 51 años aseguró que se vienen más videos junto al bailarín que ha cautivado a las internautas con sus movimientos y belleza.

De igual manera, dejó claro como se encuentra su corazón actualmente a más de un año de haberle puesto fin a su relación con el padre de su hija Alaia.

“Yo estoy bien, estoy tranquila, mi corazón está bien”, expresó.

Aunque Lopez no le cierra las puertas al amor, asegura que no siente que es el momento para tomarse a la ligera una relación y prefiere esperar a la persona y momento correcto.

“De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento. No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación. Tengo una niña por la que velar; ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida”, dijo en agosto en una entrevista exclusiva con People en Español.