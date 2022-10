Contundentes resultados de la Unidad Investigativa de TeleOnce

Hace poco menos de un año TeleOnce lanzó la Unidad Investigativa de “Las Noticias” con el propósito de fiscalizar asuntos gubernamentales de la Isla. Hoy son muchos los escándalos que han llegado a la luz pública gracias a la investigación de sus periodistas.

La unidad —que es dirigida por la abogada y periodista Mardelis Jusino, e integrada por los reporteros Tatiana Ortiz, Melissa Correa y Arnaldo Rojas— ya acaricia la idea de contar con su propio espacio televisivo.

“Sabemos que venimos de un canal que en su historia tenía un programa que se llamaba Noticias Extra que fue bastante pionero en la época moderna en lo que era investigación. Así que eso siempre está sobre la mesa. De hecho, tenemos suficientes trabajos para compilarlos y publicarlos todos, así que podría ser una posibilidad”, dijo Jusino. Sin embargo, por el momento trabajan en la publicación de historias impactantes y colaboraciones con otros periodistas dentro del espacio de Las Noticias.

La diferencia del periodismo investigativo es que requiere un rigor y una profundidad mayor que las historias que se hacen a diario. Rojas mencionó que el trabajo del diario es igual de complicado en algunas instancias por el factor tiempo para la preparación. Lamentó que en diarismo no se pueda validar necesariamente cada versión de las voces a las que acuden, pero en el caso del periodismo investigativo se busca validar todas la información.

En el proceso, la fiscalización periodística incomoda. “Si no incomodamos, no estamos haciendo nuestro trabajo…En muchas ocasiones hemos incomodado en todas las direcciones, pero eso no impide que nosotros sigamos con nuestra trayectoria de hacer lo que nosotros hacemos. Tenemos una forma de trabajo de verificación de datos, los cuatro somos bien rigurosos con lo que hacemos”, indicó la directora de la Unidad Investigativa.

Añadió que las personas ven los cinco o seis minutos del reportaje final, pero no saben el extenso proceso previo que conlleva.

Al momento, se han concentrado en corrupción gubernamental. Por ejemplo, Correa, quien tiene más de 18 años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión, mencionó que entre los casos más complejos que ha trabajado están el del exalcalde de Cataño, Félix ‘El Cano” Delgado, y el de la exgobernadora Wanda Vázquez.

Un trabajo de Rojas, periodista con más de 20 años de experiencia en radio y televisión, reveló la existencia de una investigación federal sobre el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que aún no ha concluido. En la misma línea, Ortiz —quien lleva siete años haciendo investigaciones periodísticas en televisión— se ha concentrado en corrupción pública.

Ante esa línea de trabajo, no faltan los ataques a los periodistas. “En el aspecto emocional afecta porque somos seres humanos y los constantes ataques a nuestro trabajo claro que te afectan cuando te sientas y los lees, pero eventualmente uno respira y se le pasa porque sabes que ahí está tu carta de presentación, el trabajo que tú sabes que eventualmente va a rendir algún resultado”, sostuvo Ortiz.

Por otro lado, Rojas aseguró que los ataques muchas veces son personales, no hacia los argumentos que plantean siempre con documentos e información verificada. A pesar de las críticas, Rojas mencionó que la discusión pública también puede beneficiarles debido a que desencadena otras investigaciones que de otra forma no hubieran ocurrido.

Rojas señaló que otro reto al que se enfrentan es la Ley de Transparencia, debido a que más que ayudar, obstaculiza el proceso de investigación. “Hay una mal llamada Ley de Transparencia del gobierno que lo que hace realmente es obstaculizar y darle más facultad al gobierno para poder hacer el trabajo más difícil de conseguir la verdad porque burocratizan un proceso que en otras jurisdicciones, por ejemplo, que yo trabaje en Estados Unidos, es simple, pides la información y tienen un término de tiempo para producirla”, señaló el periodista.

Otro obstáculo en el trabajo de los periodistas es la inaccesibilidad de los oficiales de prensa en las agencias públicas. “Mas allá de facilitar nuestro trabajo, es hacer accesible al pueblo la información requerida porque ellos son funcionarios pagados con fondos públicos, no nos hacen un favor a nosotros, están sirviéndole al pueblo que es el que les paga su salario. Creo que eso es importante porque muchas veces la gente piensa que yo hago esto porque me da la gana y pierden de perspectiva que ese es su derecho como ciudadano”, expresó Rojas.