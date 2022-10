La India es la primera invitada especial del programa ‘Burbu Nite’

Luego de que su comienzo tuviera que ser pospuesto por el huracán Fiona, el nuevo programa de Wapa TV, “Burbu Nite”, moderado por la animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, estrenó esta noche.

La animadora inició el programa dando un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por los recientes huracanes, Fiona e Ian.

Acto seguido, Burbu presentó a la cantante puertorriqueña La India como la primera invitada especial del show. La salsera habló con la animadora sobre su vida personal y trayectoria como cantante.

“Todo lo que hagas yo te voy apoyar. Tu me das felicidad”, comenzó La India felicitando a Burbu por el programa.

“Yo me siento feliz [de vivir en Puerto Rico]. No veo extraño que después de tanto me quisiera regresar a mi País”, explicó.

Sobre su vida amorosa, La India se limitó a responder: “Yo soy como el viento, que nadie podrá atrapar”.

El programa, de contenido variado, cuenta con una escenografía moderna y ecléctica que combina varios elementos, al estilo de Burbu.

El video de apertura de Burbu Nite se grabó en lugares icónicos en diferentes partes del mundo, como París, Londres, México y Puerto Rico.

El espacio recibirá invitados especiales de reconocimiento local e internacional. Además, contará con la colaboración de Giselle y Bebe Maldonado, quienes acompañarán a Angelique para que sus noches sean divertidas.

Uno de los elementos distintivos de Burbu Nite es que discutirá temas en tendencia y será un espacio de inclusión. Para esto, contará con la participación de Jey y Luis, una pareja de ciegos que compartirán su visión de vida.

Liderado por la propia Angelique, Burbu Nite cuenta con un amplio equipo de trabajo, compuesto por profesionales que han acompañado a la carismática y auténtica presentadora durante su carrera.

Este es el caso de la productora y amiga Gilda Santini, quien la ha asesorado desde el primer día, conociendo su capacidad para emprender este paso.

De igual manera, se une como productor general del programa, Rolando Santa “Pachá” y la productora asociada Eileen “Beba” Colón, junto a otra decena de profesionales de la industria de la televisión.