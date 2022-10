La fotografía de Fernando Colunga que causa controversia en redes

Fernando Colunga desde hace mucho tiempo ha sido uno de los actores mexicanos más cotizados en Latinoamérica, sobre todo en el momento que inició sus papeles en ‘Amor Real’ y ‘Alborada’, razón por la cual esta vez sorprendió a sus fans luego de que se publicara una de sus fotografías en donde se le ve con extrema delgadez.

Cabe resaltar que desde el año 2015 con la telenovela ‘Pasión y Poder’, el protagonista decidió alejarse de la pantalla chica y romper fronteras, mudándose a Estados Unidos. Aunque en la actualidad, tras 6 años de ausencia, anunció su regreso a las pantallas con un nuevo proyecto en el que se encuentra trabajando, de la mano con Telemundo que se titula ‘El Conde’.

La imagen que preocupa a sus fans

Con una fotografía en blanco y negro, muchos de sus fans se han sorprendido al ver como luce el actor de 56 años al verse un poco más delgado de lo normal, pues muchos de los usuarios aseguran que se encuentra pasando por un problema de salud con tan solo ver la imagen e incluso mantuvieron la esperanza de que se tratara solo de uno de sus personajes.

“¿Es una adaptación de algún personaje? Porque se ve viejito”.

“¿Será que sus ojos se ven caídos?, pero el tiempo pasa para todos. Gran actor”.

“Es un personaje nuevo seguro, porque él no está Así de delgado”.

“¡Ay no! Esa foto no me gusta. Él tiene mejores, creo”.

“Ya tienes que operarte los parpados, es clínico y lo necesitas urgente. En unos años ya no podrás ver, tiene mucha piel, y estas muy lindo”.

“Prefiero recordarlo como Alborada o Amor Real. Así no parece un anciano”.

Fueron algunos cometarios de los internautas en la publicación. Sin embargo, algunos de ellos salieron en defensa del actor, indicando que este cambio tiene que ver mucho con su edad y que de igual forma se ve guapo.

“Excelente actor, tu fans por siempre”.

“Ese hombre está bien para su edad por favor, entonces si se opera seguro salen diciendo: ‘¿Qué pasó se operó?’ ‘Se pasó debe aprender a envejecer’. Total que la gente nunca se conforma con nada”.

“Para mi sigue siendo demasiado hermoso. La belleza externa no es lo único que importa sino la belleza interior y el talento y eso es lo que me sobra siempre será mi corazón”.

“Qué hermoso mi galán”.

Opinaron otros por su lado