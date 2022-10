Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 3 al viernes 7 de octubre del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti del lunes 3 al viernes 7 de octubre del 2022.

Aries

El arcángel Rafael indica que debes sanar tu espíritu, con un incremento de tu energía positiva, que te ayudará a lograr tus metas en esta semana. Para conseguir esto, deberás rezar, hacer ejercicio, aprender a comer más saludable y, sobre todo, rodearte de personas que contribuyan en tu vida; de esta forma, verás cómo todo se compondrá en cuestión de salud. “El Diablo” es tu carta del tarot, que te alerta para cuidarte de enemigos ocultos, el mal de ojo y las envidias. Recibirás un dinero extra por lotería con los números 06 y 13, y tus colores serán el rojo y amarillo. El martes será tu mejor día y vendrá un amor compatible del elemento tierra, el cual se quedará en tu vida por un largo tiempo. Te invitarán a salir de viaje en estos días, aprovéchalo. Realiza otras actividades que te ayuden a disminuir tus niveles de estrés y tensión.

Tauro

Deberás sanar tus adicciones y aprenderás a controlar mejor tus pensamientos, indica el arcángel Rafael para llevar una vida más saludable. Recuerda Tauro que todo se puede hacer, pero con medida y así gozar de bienestar. Te recomiendo realizar ejercicio si te hace falta una actividad diaria que te relaje. En las cartas del tarot obtuviste “La Estrella”, que esta semana dará mejores oportunidades de crecimiento económico y laboral. Además, esta carta te invita a hacer los pagos atrasados que estabilicen tu economía. Llegará un amor muy compatible del elemento agua. Los Tauro que están en pareja tendrán un casamiento en puerta. Tus números mágicos son 03 y 22, el miércoles será tu día de la suerte y el azul tu color de la abundancia; intenta usarlo más en tu vestimenta diaria para llamar a las buenas energías.

Géminis

Tendrás que ser positivo ante las peores situaciones, las cuales sacarán lo mejor de ti, recomienda el arcángel Rafael. Aprecia las cosas como experiencias de vida, no como obstáculos que solo se interponen en tu camino. Recuerda que tu signo siempre tiene la condición de pensar por dos y sabotearse al no creer que merece la felicidad, por tal razón el arcángel Rafael te invita a que tu mentalidad sea positiva todo el día, que estimules los buenos momentos y, sobre todo, realiza una oración para que tu energía positiva crezca. En el tarot te salió la carta de “El Juicio”, la cual indica que ganarás esa situación legal pendiente. Tus números mágicos son 05 y 43, tu color será el naranja y el jueves tu día de la suerte. Será una semana de grandes logros y proyectos. No dudes en estudiar ese curso de imagen pública que tanto deseas.

Cáncer

El arcángel Rafael asegura que la cura de todos tus males es la alegría incondicional, es decir, sientes que lo que vives actualmente es para hacer felices a las personas que escoges para convivir y llevar una relación amorosa. Tu bienestar y felicidad se basan en el bienestar de quienes te rodean. En la carta del tarot obtuviste “El Mundo”, por lo que es momento de salir de viaje, aprender otros idiomas, buscar trabajo en otro país y reinventarse en lo que puedas para crecer económicamente. En el amor, seguirás muy bien con tu pareja, habrá propuesta de casamiento. En el ámbito familiar, sabrás de una enfermedad que requerirá todo tu apoyo. Tus números mágicos son 08 y 50, tus colores el blanco y el gris. El lunes será tu día mágico, aprovéchalo para jugar la lotería o hacer esa inversión de la que tanto dudabas.

Leo

Para los Leo, el arcángel Rafael quiere que te despojes del estrés y comas saludable, es decir, debes empezar a controlar tu temperamento. No olvides que enojarse no sirve de nada, solo reduce tu energía positiva; debes bajar el estrés con ejercicio y una oración. Convive con tus seres queridos y, sobre todo, aléjate de los vicios que no dejan nada saludable. En las cartas del tarot obtuviste “La Fuerza”, la cual llama a que no te detengas, es tu tiempo de crecer en lo profesional y alcanzar tus metas económicas. También, esta carta indica que atraviesas por una situación complicada, no pienses que estás solo, el arcángel Rafael te ayudará a resolverlo. Ten cuidado en el trabajo con las energías negativas, intenta estar más a la defensiva. Tus números de la suerte son 07 y 66, tus colores morado y rojo. Tu mejor día será el jueves.

Virgo

Los Virgo deberán sanar su estado psicoemocional, indica el acángel Rafael, por lo que deberán aprender a quitar todas la situaciones negativas que los rodean y empezar una curación mental en sus vidas, que por eso sufren de migraña, estrés e insomnio, sobre todo, problemas de cuello y espalda. Es sencillo llevar una vida sin tantas preocupaciones y pensar que todo se tiene que resolver en su momento. En el tarot, te salió la carta de “La Muerte”, la cual significa que vendrán cambios radicales en tu vida; que se muera el pasado negativo y resurja en tu presente una nueva etapa profesional. Llegará esta semana una revisión de tus jefes. Recibirás una invitación a un evento social en el que conocerás personas importantes. El miércoles será tu mejor día y tus números de la suerte 11 y 23. El amarillo será tu color de la abundancia.

Libra

El arcángel Rafael te recomienda que debes estimular la curación del perdón, pero no del olvido, es decir, ya no sigas enganchado con las personas que te dañaron, aunque eso no significa que andes por la vida como si no hubiera pasado nada. Solo intenta quitarte los rencores de tu vida y sigue tu camino. Mejor busca rodearte de personas que te den ánimos y vitaminas para ser feliz. En tu carta del tarot te salió “El Sol”, esto significa que te preparas para irte de vacaciones con tu familia y aprovecha para festejar tu cumpleaños con tus seres queridos. También esta carta te dice que el dinero va a fluir sin límites, así que debes aprovechar esa buena racha que te va a llegar en lo profesional. Tus números mágicos son 17 y 35, tu día de la suerte será el viernes y tus colores de la abundancia son verde y amarillo.

Escorpión

A tu signo lo controlan los vicios del alcohol y las drogas, por eso el arcángel Rafael te implora que sanes tu hígado y riñón, además de que empieces una dieta con más vegetales y frutas y lleves una vida con más ejercicio, eso hará que tu organismo empiece a funcionar mejor. También te recomiendo jornadas de meditación y dormir bien para que tu espíritu tenga armonía. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, te dice que será una semana de estar arriba en tus asuntos de trabajo y que la economía de tu vida fluirá mejor para que puedas liquidar algunas deudas del pasado. También esta carta te recomienda que seas cauteloso con las personas que te piden dinero prestado. Tus números de la suerte son 01 y 16, tus colores de la abundancia son blanco y azul, y tu mejor día será el martes.

Sagitario

Durante esta semana el arcángel Rafael te guiará, por eso te recomiendo tranquilizarte y no llevar una vida tan alocada y con prisas. A veces tu signo no valora lo que vive en el presente y se preocupa más por el futuro, así que debes aprender a tranquilizarte y saber que todo ocurre en su momento. Para tener mayor tranquilidad puedes empezar una rutina de meditación y oración, pero, sobre todo, de una buena alimentación. En la carta del tarot te salió “La Templanza”, por lo que espera en estos días una propuesta nueva de trabajo, la cual te dará muchas alegrías. También esta carta te dice que debes de empezar un diplomado o curso de idiomas para que viajes a otros países. Tu mejor día será el jueves, tus números de la suerte son 19 y 31, mientras que el rojo y blanco serán tus colores de la fortuna.

Capricornio

Este fin de semana terminarás un negocio que te va dejar buenas ganancias. Ten cuidado con las mentiras de tu pareja, ambos siempre deben hablar con honestidad para que pueda durar más. Te llegará dinero extra en la lotería con los números 21 y 33, usa más los colores amarillo y azul para atraer la abundancia. Tu mejor día será el sábado porque recibirás la propuesta de vivir en otro país. La influencia de la “Luna nueva”, afectará tu fuerza mental y evolución como persona, por eso te pondrás a recordar mucho el pasado y tener muy presente lo que no fue, por eso debes cambiar de actitud y ponerte las pilas para que puedas estar al cien en todo lo que realicen. Piensa más de dos veces lo que quieras decir y hacer para no tener rompimientos amorosos y enojos sin razón, principalmente con tu familia y amigos.

Acuario

El arcángel Rafael te pide que sanes el pasado para no vivir de rencores y frustraciones, es tiempo de aprender a soltar y recibir nuevas bendiciones que te hagan vivir plenamente feliz. En la carta del tarot te salió “El Carruaje”, esto significa que te llegará una nueva propuesta de trabajo. Por eso no debes detenerte ni negarte a la buena suerte que provocará que haya abundancia económica. También esta carta te indica que debes poner un negocio propio porque funcionará de lo mejor. En cuestión amorosa, decides darte un tiempo tú solo para aprender a valorar a quien te quiere de verdad. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 25 y 51, y tus colores el azul y rojo. Recuerda que debes ser más prudente con tus planes y no platicarlos a cualquier persona para que no tengas problemas de envidias.

Piscis

El arcángel Rafael te pide que aceptes las cosas que te pasan en la vida, aprende a relajarte y no hacer dramas donde no los hay. Debes vivir sin tanto estrés ni mortificaciones, este arcángel anuncia que habrá un milagro en tu vida que te dará muchas alegrías y satisfacciones. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, esto es señal de que esta semana estarás arriba en tu trabajo y escuela. También te anuncia un nuevo nivel de vida con más abundancia y poder, solo ten cuidado en estos días con problemas de chismes y malos entendidos con tus compañeros de trabajo. Te llega un dinero extra por la lotería con los números 28 y 33, tus colores de la fortuna son rojo y amarillo. Tu mejor día será el lunes y recuerda que los meses de otoño serán los mejores para que tu vida sentimental alcance su plenitud.