Adamari López y el emotivo mensaje a las mujeres sobrevivientes del cáncer que generó lágrimas

A propósito de octubre, el mes de la lucha y la prevención contra el cáncer de mama, Adamari López recordó su padecimiento de esta enfermedad y envió un mensaje que le ha tocado el corazón a muchas.

La presentadora boricua le hizo frente cuando se encontraba en su mejor etapa profesional hace casi 20 años, exactamente en 2004 cuando era protagonista de importantes telenovelas y tenía un romance con el cantante Luis Fonsi.

La famosa tuvo que someterse a una mastectomía e incluso atravesó varios ciclos de quimioterapia hasta que alcanzó la remisión. Hoy, es ejemplo de que con fe, fortaleza y buena actitud, se pueden sortear las dificultades.

“Tenía 33 años cuando me diagnosticaron cáncer de seno. Era un momento excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio. Un día, sentí un bultito en uno de mis pechos. Me sorprendió. Fui a ver al médico. Él pensó que tal vez era algo normal durante mi período. Me dijo que, si el bulto no desaparecía, me iba a tener que hacer una ecografía. A los pocos días, sentí un dolor repentino. Y descubrieron que tenía un tumor en el pecho”.

— Confesó la actriz en el pasado sobre su descubrimiento del cáncer.